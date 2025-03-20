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Uzmanı kalp hastalarına özel en çok merak edilen 6 soruyu yanıtladı!

Ramazan ayında oruç tutmak isteyenlerin, kalp ve damar hastalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Dr. Ulaankhuu Batgerel, kan sulandırıcı kullananlardan ritim bozukluğu olanlara dek kalp hastalarına özel en çok merak edilen 6 soruyu yanıtlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Uzmanı kalp hastalarına özel en çok merak edilen 6 soruyu yanıtladı!

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Ramazan'da kalp hastalarının iftar ve sahurda beslenme tarzlarından ilaç kullanımında düzenlemelere dek birçok hususa da dikkat etmeleri gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ulaankhuu Batgerel, en çok merak edilen soruları yanıtlıyor:

SORU: Tansiyon hastalığı nedeniyle ilaç kullananlar oruç tutabilir mi?
CEVAP: Tek bir ilaç ile kan basıncı kontrol altında olan kişiler, ilaç tedavisine devam etmek şartıyla oruç tutabilir ancak tuz ve uykuya dikkat etmeleri lazım.

SORU: Stentli hastalar veya by-pass olanlar oruç tutabilir mi?
CEVAP: Eğer kişinin istirahat esnasında ya da çok az bir eforla bile göğüs ağrısı oluyorsa oruç tutmaları sakıncalı olabilir.

SORU: Kalp pili takılmış kişiler oruç tutabilir mi?
CEVAP: Hastalar eğer oruç tutmayı düşünüyorlarsa pil kontrollerini yaptırmalı, kandaki elektrolit değerlerine ve böbrek değerlerine baktırmalı.

SORU: Kan sulandırıcı kullanan ve pıhtı riski olan hastalar oruç tutabilir mi?
CEVAP: Doğumsal kalp hastalığı olanlar, pıhtı oluşturan ritim bozukluğu ya da mekanik kalp kapakçığı nedeniyle düzenli ve belli saatlerde kan sulandırıcı kullanması gerekenlerde sıvı açığı nedeniyle pıhtı riski yüksektir. Oruç tutmaları uygun değildir.

SORU: Kalp yetersizliği olanlar oruç tutabilir mi?
CEVAP: Bu nedenle son 6 ay içinde hastaneye yatışı olan hastaların oruç tutmaları uygun değildir.

SIVI-TUZ DENGESİNİ GÖZETMELİSİNİZ
SORU: Ritim bozukluğu olan hastalar ve ritim düzenleyici ilaç kullananlar oruç tutabilir mi?
CEVAP: Kalpteki ritim bozukluğunun giderilmesini sağlayan ablasyon tedavisi uygulanarak bu hastalıkları kalıcı şekilde tedavi edilmiş olan ve hafif selim seyirli ritim düzensizlikleri olan kişiler, sıvı-tuz dengesini gözeterek ve gerekli ilaç kullanımları varsa bunu aksatmayarak oruç tutabilir.

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