Uzmanı huzursuz bacak sendromu hakkında bilgi verdi!

Huzursuz bacak sendromu, kişinin rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirmek üzere kontrol edilemeyen bir dürtü veya ihtiyaç duyması ile ortaya çıkıyor. Huzursuz bacak sendromunun akşam üzeri ve gece saatlerinde etkisini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Levent Öztürk, hastaların bacaklarındaki sıkıntıyı iğne batması ve ayak tabanlarında yanma gibi şikayetlerle tarif ettiğini dile getiriyor. Uykusuzluğun en önde gelen 4 nedeninden birinin huzursuz bacak sendromu olduğuna dikkat çekerek kandaki demir düzeyinin düşük olması ve demir depolarının boşalmasının bu hastalığa zemin hazırladığını ifade ediyor. Şunları söylüyor:

3'TE BİRİNDE DÜZELİYOR

Huzursuz bacak sendromu teşhis edilmiş hastaların üçte birinde demir depolarının istenilen seviyeden daha düşük olduğu görülüyor. Bu depolar doldurulduğunda, vücuttaki demir düzeyi yerine konduğunda hastalık semptomlarının genel olarak ortadan kalktığı biliniyor. Bu sendrom dopominerjik sistem hastalığıdır. Demir de beyinde dopominerjik yollarda kofaktör olarak kullanılan bir element. Öyle olduğu için fizyopatolojik olarak demir eksikliği bu sendromla doğrudan ilişkilidir. İlk yaptığımız tetkik, hastanın demir değerlerine bakmak oluyor. Burada bir açık varsa bu demir değerini telafi yoluna gideriz. Basit bir tedaviyle ortadan kaldırılabilir. Ama demir de bir sorun yoksa bir takım başka ilaçların kullanılması gerekebiliyor.



DEMİRDEN ZENGİN MAYDANOZ TÜKETİN

Demirden zengin besinlerin tüketilmesi hastalığı önlemeye ve tedavisine katkı sağlıyor. Maydanoz ve ıspanak gibi yeşil bitkilerin tüketilmesini tavsiye ediyorum. Özellikle kadınlar açısından daha önemli. Çünkü erkeklerde vücuttan demir kaybı kadınlara göre daha az olur. Kadınlarda özellikle regl dönemlerinde net demir kaybı olur. Periyodik olarak sağlıklı kadınlarda da zaman zaman demir takviyesi yapmak gerekir.