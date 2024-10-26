PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı huzursuz bacak sendromu hakkında bilgi verdi!

Demir eksikliği, huzursuz bacak sendromu riskini artırıyor. Prof. Dr. Levent Öztürk, “Vücuttaki demir düzeyi yerine konduğunda hastalık semptomları ortadan kalkıyor” diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Uzmanı huzursuz bacak sendromu hakkında bilgi verdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Huzursuz bacak sendromu, kişinin rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirmek üzere kontrol edilemeyen bir dürtü veya ihtiyaç duyması ile ortaya çıkıyor. Huzursuz bacak sendromunun akşam üzeri ve gece saatlerinde etkisini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Levent Öztürk, hastaların bacaklarındaki sıkıntıyı iğne batması ve ayak tabanlarında yanma gibi şikayetlerle tarif ettiğini dile getiriyor. Uykusuzluğun en önde gelen 4 nedeninden birinin huzursuz bacak sendromu olduğuna dikkat çekerek kandaki demir düzeyinin düşük olması ve demir depolarının boşalmasının bu hastalığa zemin hazırladığını ifade ediyor. Şunları söylüyor:

3'TE BİRİNDE DÜZELİYOR
Huzursuz bacak sendromu teşhis edilmiş hastaların üçte birinde demir depolarının istenilen seviyeden daha düşük olduğu görülüyor. Bu depolar doldurulduğunda, vücuttaki demir düzeyi yerine konduğunda hastalık semptomlarının genel olarak ortadan kalktığı biliniyor. Bu sendrom dopominerjik sistem hastalığıdır. Demir de beyinde dopominerjik yollarda kofaktör olarak kullanılan bir element. Öyle olduğu için fizyopatolojik olarak demir eksikliği bu sendromla doğrudan ilişkilidir. İlk yaptığımız tetkik, hastanın demir değerlerine bakmak oluyor. Burada bir açık varsa bu demir değerini telafi yoluna gideriz. Basit bir tedaviyle ortadan kaldırılabilir. Ama demir de bir sorun yoksa bir takım başka ilaçların kullanılması gerekebiliyor.

DEMİRDEN ZENGİN MAYDANOZ TÜKETİN
Demirden zengin besinlerin tüketilmesi hastalığı önlemeye ve tedavisine katkı sağlıyor. Maydanoz ve ıspanak gibi yeşil bitkilerin tüketilmesini tavsiye ediyorum. Özellikle kadınlar açısından daha önemli. Çünkü erkeklerde vücuttan demir kaybı kadınlara göre daha az olur. Kadınlarda özellikle regl dönemlerinde net demir kaybı olur. Periyodik olarak sağlıklı kadınlarda da zaman zaman demir takviyesi yapmak gerekir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İran’da patlama sesleri! Soykırımcı İsrail’in misilleme saldırısı başladı
Yatırım tercihine dikkat! Altın fiyatları talebi artırdı: Nasıl ve nereden almalı?
EMEKLİYE PRİM FARKI: Yeni dönemde çalışılan gün sayısı aylığı artıracak!
Hatay’da Başkan Erdoğan’ın katılımıyla 130 bininci konut depremzedelere teslim edilecek: Yapacağız dersek, yaparız
Beklenen an geldi: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!
İstanbul’a döndüler: Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, Cannes’a damga vurdu!
İşte Özel Harekat polislerinin TUSAŞ’a düzenlediği operasyonun saniye saniye görüntüleri!
Başkan Erdoğan yeni nükleer santral için Rusya’ya teklif yaptı!
Gri kategoride yer alan ’Zafer’ kod adlı Özcan Günay isimli PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı o soruda joker kullandı Oktay Kaynarca çileden çıktı!
Elazığ’da ’yeşil reçete’ operasyonu! Madde bağımlılarına ilaç satan 1’i doktor 17 kişi tutuklandı
Victor Osimhen dünya devine! 75 milyon euroluk yıldızla takas edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İşte dakika dakika TUSAŞ’a saldırı: İki terörist kendini patlattı
Başkan Erdoğan’dan SAHA EXPO 2024 programında önemli açıklamalar
TUSAŞ’a saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait hedefler vuruldu! Hem MİT hem MSB... Çok sayıda terörist etkisiz!
SON DAKİKA