Uzmanı hatalı beslenme alışkanlıklarına karşı uyardı: Kabızlığa yol açıyor!

Hatalı beslenme alışkanlıkları kabızlığa yol açıyor. Uzmanlar, şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:

1- Sağlıklı bağırsaklar için sabah açken 2 adet kuru kayısı yiyip üzerine 1 bardak ılık su içerek güne başlayın.

2- Probiyotikler, bağırsaklara güç verir. Bu nedenle yoğurt, kefir, turşu tüketin.

3- Yüksek posa içeriğine sahip kurubaklagiller, bağırsakları çalıştırır. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimeği haftada 2 gün tüketilmelidir.

4- Bol su içmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.

5- Bazı durumlarda kahve, bağırsak tembelliğine yol açar. Günde 2-3 fincandan fazla tüketilmemelidir.

6- Her gün 20-30 dakika yürüyüş yapmak, kabızlık şikayetini azaltır.

7- Muz, pirinç lapası ve fast food yiyecekler kabızlığa yol açar. Uzak durun.

8- Fazla stres, bağırsak florasını bozar. Stresten kaçının.

9- Kepekli ürünler, kabızlığa yol açar. Bunun yerine tam tahıl, çavdar ve tam buğday ekmeği yiyin.

10- Bağırsağı tembelleştiren sinameki ve açlık otu gibi bitkilerde çare aramayın...

SIRA 'DİŞİ' SAĞLIK!

Araştırmalar, düzenli egzersizin diş sağlığını koruduğunu gösteriyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, şu bilgileri veriyor:

- Egzersiz, kan dolaşımını iyileştirir. Kalp atış hızını artırarak kan akışını yükseltir. Bu da daha fazla tükürük oluşumuna yol açar. Böylece dişlerdeki bakteriler yok olur.

- Obezite, diş enfeksiyonlarına yol açar. Spor yağmak, obezite riskini azaltır.

- Koşmak, bisiklete binmek ve yüzmek stresi azaltır. Antioksidan salgılanmasını sağlar. Bu da ağız kokusu ve diş eti hastalıklarını önler.



GÜZELLİĞİN ALTIN ANAHTARI

Hemen herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun için kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. Opal Poliklinik'ten Medikal Estetik Uzmanı, evde uygulanabilecek güzellik tüyolarını TAKVİM'e açıklıyor. Önerilerini sıralıyor:



- Sağlıklı saçlar için kurutmada yüksek ısıdan kaçınmalı. Kurumuş saçlara badem ve argan yağı ile bakım yapmalı.

- Deterjanlar, tırnak kırılmasına yol açar. Bunu önlemek için mutlaka eldiven kullanın.

- Beslenme de tırnak sağlığı için önemlidir. Bu nedenle demir, kalsiyum, potasyum, çinko, B vitamini içeren yiyecekler tüketin. Bol su için.

- Cilt tipine uygun seçilen peeling, cildini aydınlatır. Ortalama haftada bir uygulanmalıdır.

- Cildi uygun bir ürünle nemlendirme ve yaşlanmayı geciktirici özeliklerinden faydalanın.

- Günlük bakımların yanı sıra, aylık uygulanan cilt bakımlarını ihmal etmeyin.

- Güneşin zararlı ışınlarından korunmak adına düzenli güneş koruyucu kullanımı yaz kış ayırımı yapmadan kullanın.



HASTALIKLARI YİYİN BİTİRİN

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, sofralarda bulunması gereken besinleri sıralıyor:



KIRMIZIBİBER: Yüksek oranda C vitamini içerir. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır.



SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Ancak reflü hastalarının kontrollü kullanılması gerekir.



HAVUÇ: A vitamini içerir. Vücut direncini artırır.



BROKOLİ: Kemikleri güçlendirir. Akciğerleri korur.



ZERDEÇAL: Kalp ve damar hastalıklarını önler.



HEMOROİDE YER ELMASI

Antioksidan etkisiyle bilinen yer elması, sindirimi hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Hemoroit oluşumunu engeller. Böbreklerde kum ve taş riskini azaltır.



KEMİKLERE ACUR GÜCÜ

Acurun faydaları saymakla bitmez. Yüksek tansiyon ve felç riskini azaltır. Unutkanlığı önler. Kemik ve kas yapısını güçlendirir.



