Uzmanı hamilelikte doğru beslenmenin önemine dikkat çekti!

Doğru beslenmek, hamilelikte de önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sezgi Güllü Erciyestepe, önerilerini sıralıyor:



- Doymuş yağ, tuz ve şekerden kaçının. Aksi halde gebelik hipertansiyonu riski artar.

- Kafein bebekte gelişim geriliğine ve annede demir eksikliğine yol açar. Bu nedenle sınırlı tüketin.

- Hamilelikte protein bebeğin gelişimi için çok önemlidir. Yağsız et, yumurta yiyin.

- Kahverengi pirinç, tam buğdaylı makarna, tahıllar ve yulaf ezmesi tüketin.

- Lifli gıdalar, hamilelikte yaşanan kabızlığı önler. Kuru incir, kayısıdan destek alın.

- Zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel yağları tercih edin.

- Haftada 2-3 kez balık yiyin.

- Gebelikte demir eksikliğini önlemek için et tüketin.

- Yumurta bebeğin beyin fonksiyonlarını destekler.

- Günde 2-3 litre su için.

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