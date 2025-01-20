Uzmanı hamilelikte doğru beslenmenin önemine dikkat çekti!

Doğru beslenmek, hamilelikte de önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sezgi Güllü Erciyestepe, önerilerini sıralıyor:
- Doymuş yağ, tuz ve şekerden kaçının. Aksi halde gebelik hipertansiyonu riski artar.
- Kafein bebekte gelişim geriliğine ve annede demir eksikliğine yol açar. Bu nedenle sınırlı tüketin.
- Hamilelikte protein bebeğin gelişimi için çok önemlidir. Yağsız et, yumurta yiyin.
- Kahverengi pirinç, tam buğdaylı makarna, tahıllar ve yulaf ezmesi tüketin.
- Lifli gıdalar, hamilelikte yaşanan kabızlığı önler. Kuru incir, kayısıdan destek alın.
- Zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel yağları tercih edin.
- Haftada 2-3 kez balık yiyin.
- Gebelikte demir eksikliğini önlemek için et tüketin.
- Yumurta bebeğin beyin fonksiyonlarını destekler.
- Günde 2-3 litre su için.