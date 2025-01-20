PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı hamilelikte doğru beslenmenin önemine dikkat çekti!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sezgi Güllü Erciyestepe, sağlıklı bir hamilelik süreci için doğru beslenmenin önemini vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Uzmanı hamilelikte doğru beslenmenin önemine dikkat çekti!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Doğru beslenmek, hamilelikte de önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sezgi Güllü Erciyestepe, önerilerini sıralıyor:

    - Doymuş yağ, tuz ve şekerden kaçının. Aksi halde gebelik hipertansiyonu riski artar.
    - Kafein bebekte gelişim geriliğine ve annede demir eksikliğine yol açar. Bu nedenle sınırlı tüketin.
    - Hamilelikte protein bebeğin gelişimi için çok önemlidir. Yağsız et, yumurta yiyin.
    - Kahverengi pirinç, tam buğdaylı makarna, tahıllar ve yulaf ezmesi tüketin.
    - Lifli gıdalar, hamilelikte yaşanan kabızlığı önler. Kuru incir, kayısıdan destek alın.
    - Zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel yağları tercih edin.
    - Haftada 2-3 kez balık yiyin.
    - Gebelikte demir eksikliğini önlemek için et tüketin.
    - Yumurta bebeğin beyin fonksiyonlarını destekler.
    - Günde 2-3 litre su için.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Beyaz Saray’da ikinci Trump dönemi! Yeminini etti kararnamelere imza attı
    İstanbullunun musluklarından 5 yıldır lağım suyu akıyor Ekrem İmamoğlu seyrediyor! Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Hukuki süreç başlatacağım
    Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı?
    ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan ilk mesaj: Herkes bize saygı gösterecek
    CHP/DEM’li Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklandı!
    Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı! Dev transfer bitiyor
    Tişrin’de PKK/YPG provokasyonu: Tiyatrocu dediler terörist çıktı
    Trabzonspor yıldız futbolcuyu bitirmek üzere! Anlaşma sağlandı
    Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması! 47. Başkan ağzında sakızla mı geldi? Joe ile ne konuştular?
    Fırtına’nın dirilişi! Trabzonspor Sivasspor 4-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan ve Fico’dan stratejik ortaklık mesajı: Ticarette hedef 5 milyar dolar
    Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    Yarı çıplak darp edildik saçlarımızdan sürüklendik | Filistinli kadın esirler yaşadıkları kara günleri anlattı
    Akın Gürlek’i evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu’na soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138’i işaret etti: Hukuki adımlar atılacak