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    Uzmanı güzel ve genç bir cilde sahip olmak tüketilmesi gereken besinleri sıraladı!

    Neredeyse herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmak istiyor. Bunun yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Dr. Sıla Gürel, cilt dostu besinler hakkında bilgilerini aktardı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    En doğal güzellik

    Herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Dr. Sıla Gürel, cilt dostu besinler hakkında bilgi veriyor. Deniz ürünlerinde, ceviz, semizotu, ıspanak ve lahanada bulunan Omega-3'e dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemini destekleyen bu yağ, cilt hücrelerini besler. Kırışıklıkları önler. Sivilce ve siyah nokta sorunlarını giderir.

    Yine C vitamini, kollajen desteği sağlar. Süt, yumurta, domates, greyfurt, badem, marul ve karnabaharda bulunan biotin de sağlıklı, parlak bir cilt ve saçlar için önem taşır. Yağsız ve az yağlı kırmızı et, mayalı, kepekli ekmekler ve tahıl ürünlerini belli porsiyonlarda tüketerek alabileceğiniz lipoik asit ise cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.



    LOKMALARI TEK TEK SAY ZAYIFLA!
    Brigham Üniversitesi'nde yapılan araştırma, lokmaları sayarak yemenin zayıflattığını ortaya koydu. Denekler, 1 hafta boyunca ağızlarına götürdükleri lokmalarını ya da su haricindeki sıvıların hesabını tuttu. Bu bir haftalık sürenin sonunda, deneklerden yüzde 20-30'unun daha az besin tükettikleri gözlendi.



    6 SAATTEN FAZLA OTURMAK RİSKLİ!
    Warwick Tıp Fakültesi araştırmacıları, 6 saatten daha fazla oturan anne adaylarının diyabet ve kronik hastalıklara yakalanma riskinin arttığını belirtti. 1200 hamile kadın üzerinde yapılan araştırmada sürekli oturmanın, hareketsiz kalmanın kilo alımını hızlandırdığı ve diyabet riskini yükselttiği ifade edildi.

    AY ÇEKİRDEĞİ ŞİFA KAYNAĞI
    Kuruyemiş kaselerinin vazgeçilmezi ayçekirdeği vücutta baştan aşağı sağlık saçıyor. E vitamini ve selenyum içeren bu besin, bireylerin kalp hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde düşürüyor. Gözlerin sağlıklı görünmesini sağlarken, ciddi bir problem olan maküla (sarı nokta) hastalığının önlenmesinde de önemli rol oynuyor. Cildi ise güzelleştiriyor.

    MUTLULUK YOĞURTTA
    Depresyon ve mutsuzluk halleri peşinizi bırakmıyorsa, mucize bir karışım imdada yetişiyor. Vanilya ve yoğurt ikilisi sıkıntılara çare oluyor, mutluluk veriyor. Yapılan araştırmalar, düşük yağlı yoğurda eklenecek vanilyanın ruh halini olumlu etkilediğini gösteriyor.

    HEMOROİDE YER ELMASI
    Antioksidan etkisiyle bilinen yer elması, sindirimi hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Hemoroit oluşumunu engeller. Böbreklerde kum ve taş riskini azaltır.

    KEMİKLERE ACUR GÜCÜ
    Acurun faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek tansiyon ve felç riskini azaltıyor. Unutkanlığı önlüyor. Kemik ve kas yapısını güçlendiriyor.

    KARACİĞERE SOĞAN
    Mucizevi sebze soğan, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bakterileri öldürür. Karaciğer yağlanması riskini azaltır.

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    Haberler Sağlık Uzmanı güzel ve genç bir cilde sahip olmak tüketilmesi gereken besinleri sıraladı!
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