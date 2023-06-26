Uzmanı güzel ve genç bir cilde sahip olmak tüketilmesi gereken besinleri sıraladı!

Herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Dr. Sıla Gürel, cilt dostu besinler hakkında bilgi veriyor. Deniz ürünlerinde, ceviz, semizotu, ıspanak ve lahanada bulunan Omega-3'e dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemini destekleyen bu yağ, cilt hücrelerini besler. Kırışıklıkları önler. Sivilce ve siyah nokta sorunlarını giderir.

Yine C vitamini, kollajen desteği sağlar. Süt, yumurta, domates, greyfurt, badem, marul ve karnabaharda bulunan biotin de sağlıklı, parlak bir cilt ve saçlar için önem taşır. Yağsız ve az yağlı kırmızı et, mayalı, kepekli ekmekler ve tahıl ürünlerini belli porsiyonlarda tüketerek alabileceğiniz lipoik asit ise cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.





LOKMALARI TEK TEK SAY ZAYIFLA!

Brigham Üniversitesi'nde yapılan araştırma, lokmaları sayarak yemenin zayıflattığını ortaya koydu. Denekler, 1 hafta boyunca ağızlarına götürdükleri lokmalarını ya da su haricindeki sıvıların hesabını tuttu. Bu bir haftalık sürenin sonunda, deneklerden yüzde 20-30'unun daha az besin tükettikleri gözlendi.