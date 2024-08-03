Uzmanı güçlü bağışıklığın şifresini açıkladı

Sağlıklı bedenin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, güçlü bağışıklığın şifresini açıklıyor:

- SAĞLIKLI GIDA: Gıdalar, katkısız ve koruyucusuz olmalı. Abur cubur ve atıştırma tarzı beslenmeden kaçınılmalı.

- TEMİZ HAVA: Solunan kirli hava akciğer ve kana geçerek sağlığımızı olumsuz etkiler.

- EGZERSİZ: Hareket etmek kas aktivitesini arttırır, yağ yakımını hızlandırır. Ruhsal olarak da faydası vardır.



- KALİTELİ UYKU: Gece uykusu mutlaka alınmalı. Karanlık ortamda uyunmalı, cep telefonu ve mobil cihazlar uzak tutulmalıdır.