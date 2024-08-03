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Uzmanı güçlü bağışıklığın şifresini açıkladı

Sağlıklı bedenin yolu, doğru beslenmekten geçiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Uzmanı güçlü bağışıklığın şifresini açıkladı

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Sağlıklı bedenin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, güçlü bağışıklığın şifresini açıklıyor:

- SAĞLIKLI GIDA: Gıdalar, katkısız ve koruyucusuz olmalı. Abur cubur ve atıştırma tarzı beslenmeden kaçınılmalı.

- TEMİZ HAVA: Solunan kirli hava akciğer ve kana geçerek sağlığımızı olumsuz etkiler.

- EGZERSİZ: Hareket etmek kas aktivitesini arttırır, yağ yakımını hızlandırır. Ruhsal olarak da faydası vardır.

- KALİTELİ UYKU: Gece uykusu mutlaka alınmalı. Karanlık ortamda uyunmalı, cep telefonu ve mobil cihazlar uzak tutulmalıdır.

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