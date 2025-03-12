Uzmanı grip mevsimine karşı alınması gereken önlemleri açıkladı!

Soğuk havalarda artış gösteren gribi alınacak hızlı önlemlerle hafif atlatmak mümkün oluyor. Özellikle bazı risk grupları için daha ağır seyredebilen grip, zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.



Uzm. Dr. Murat Yaycı, belirtiler ortaya çıkar çıkmaz önlem almanın büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yaycı, "Grip, yeterince önemsenmemesi durumunda zatürre, menenjit ve hatta kalp rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş üstü bireyler, hamileler, obez bireyler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için grip daha ağır seyredebilir" diye konuşuyor.



İSTİRAHAT ÖNEMLİ

Dr. Yaycı, grip hastalığının erken dönemde kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını, ilk 48 saat içinde başlanan antiviral tedavinin kritik olduğunu vurguluyor. Grip olunduğunda yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:



Grip virüsüne yönelik spesifik antiviral ilaçlar mevcuttur ve erken dönemde başlanan tedavi, hastalık süresini azaltmanın yanında belirtileri de hafifletir. Hatta zatürre gibi komplikasyonları önleme oranı %50'nin üzerindedir. Grip virüsü, belirtiler başlamadan bir gün önce bulaşıcılık göstermeye başlar ve hastalık süresince bulaşıcılığı devam eder. Bu nedenle dinlenmek hem iyileşme sürecinizi hızlandırır hem de çevrenizdeki kişileri korumanıza yardımcı olur. Ateşiniz düştükten bir gün sonra işinize veya okulunuza dönebilirsiniz.



IHLAMUR RAHATLATIR

Vücudunuzu susuz bırakmayın. Su, iyileşme sürecini hızlandırır. Su, portakal suyu, ıhlamur ve limonlu çaylar gibi sıvılar solunum yollarındaki mukusu yumuşatarak balgamın daha kolay atılmasını sağlar. Bol sıvı tüketmek öksürüğü hafifletmenin en doğal yollarından biridir.



C vitamini açısından zengin besinler tüketin. Turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve tavuk suyu çorbası gibi besinler vücut direncinizi artırarak iyileşmenize yardımcı olacaktır. Burun tıkanıklığı için tuzlu su ile burun temizliği yapabilirsiniz.

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