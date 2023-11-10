Uzmanı epilepsi hakkında doğru bilinen yanlışları açıkladı

Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan ve bilinen bir sebebe bağlı olmaksızın tekrarlayan nöbetlerle ortaya çıkıyor. Ciddi bir nörolojik hastalık olan epilepside, doğru bilinen yanlışlar çoğu zaman hastanın hayatını zorlaştırıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ayla Sifoğlu, nöbet geçiren hastalara kesinlikle soğan ve kolonya koklatmamak gerektiğini söylüyor.

Dr. Sifoğlu, "65 yaşından sonra risk artar. Günümüzde epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 80'inde nöbetlerin ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilir. İlaç kullanan hastalarda nöbet en az 2 yıl ortaya çıkmadıysa ilaçlar yavaş yavaş azaltılıp kesilebilir" diyor. Sara nöbeti geçiren kişinin ağzını açmak için zorlamamak gerektiğine değinen Dr. Sifoğlu, şöyle konuştu: Nöbet geçiren birine yardım etmek için etrafında çarpıp yaralanabileceği eşya gibi şeyleri uzaklaştırmak, yan çevirerek ve başının altına yumuşak bir şey koyarak nöbetin sonlanmasını beklemek, gerekiyor."





PAPATYANIN ŞİFASI

Epilepsi ataklarını azaltmada bitkiler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, bu hastalıkla mücadele eden besinleri sıralıyor:

- Limon suyu, beynin kan dolaşımını artırır. Epilepsiden korur.

- Günde bir diş sarımsak tüketmek epilepsi nöbetlerini engeller.

- Süt, peynir, yumurta ve balık tüketmek epilepsi ataklarını engeller.

- Sakinleştirici etkisi sayesinde papatya, epilepsiden korur.



- Hindistan cevizi yağı, günde üç kez tüketildiğinde beyin hücrelerini besler. Epilepsi ataklarını azaltır.