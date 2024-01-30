Uzmanı duygusal yeme bozukluğuna karşı uyardı: İşte baş etmenin yolları

Doğru bir başlangıç yapmak için tükettiğiniz yiyeceklere tüm dikkatinizi vererek bilinçli yeme pratiği yapabilirsiniz. Dikkat dağıtıcıları sınırlandırarak odağınızı yemeğin tadına, kokusuna, dokusuna, lezzetine verin. Bu, duygusal yeme olasılığını azaltmaya yardımcı olacaktır. Duygusal yeme ile ilgili önemli konulardan biri de tetikleyicilerdir. Gün içinde hangi duygu durumların ya da olayların sizi duygusal yemeye ittiğini gözlemlemek için bir günlük tutabilirsiniz.





MAVİ IŞIĞI FİLTRELEYİN

Mavi ışığın doğal kaynakları arasında güneş ışığı bulunuyor. Yapay kaynaklar arasında ise LED ve floresan lambalar, dijital ekranlar ve elektronik cihazlar yer alıyor. Teknolojiyle yoğun bir şekilde etkileşim içinde olan insanlar, bu yapay mavi ışığa daha fazla maruz kalıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, mavi ışığın uyku sorunları ve göz sorunlarına neden olduğunu söylüyor. Korunmak için şu önerilerde bulunuyor:



- Dijital cihazları ve bilgisayarları uzun süre kullanmaktan kaçının.

- Bazı cihazlarda bulunan mavi ışığı filtreleri ile kullanın.

- Cihazlarda "gece modu" veya "karanlık mod" gibi özellikler, ekranın mavi ışık yayımını azaltır.

- Mümkün olduğunca doğal ışıkta bulunun. Güneş ışığından faydalanmak göz için yararlıdır.



ENERJİ İÇECEKLERİ UYKU KAÇIRTIYOR

Norveçli uzmanlar, enerji içecekleriyle ilgili bir araştırma yaptı. Bu ürünlerin sağlığa olan olumsuz etkilerini bir kez daha kanıtladı. Bilim insanları, enerji içeceği tüketen 53 bin 266 öğrenciye uykuyla ilgili sorular yöneltti. Ayda bir ya da iki kutu enerji içeceği tüketmenin uyku sorunlarına sebebiyet verdiği belirlendi. Haftada bir enerji içeceği tüketen kişilerin gece uyanma, gece yarısından sonra yatma ve toplam 6 saatten az uyuma olasılıkları yaklaşık iki kat daha fazla olarak kayıtlara geçti.



KALBE TARÇIN

Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Gözleri korur. Prebiyotik özellikleri ile bağırsak sağlığını iyileştirir.



KABIZLIĞA ARMUT

Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Kabızlığa iyi gelir. Ateş düşürür.



BİR AVUÇ SAĞLIK

Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir.