Uzmanı duygu durumumuzu etkileyen 10 besini sıraladı!

Mutluluğun yolu mideden geçiyor. Diyetisyen Hande Selin Ok, besinlerin duygu durumumuzu etkileyebileceğine dikkat çekiyor. "Beyin, serotonin adı verilen bir kimyasal haberci ile mutluluk hissini sağlar. Serotonin üretimi için vücudun triptofan adlı bir aminoasite ihtiyacı vardır. Bu nedenle triptofandan zengin yiyecekler tüketilmelidir" diyor. Triptofan içeren 10 besini şöyle sıralıyor:



1- MUZ: Triptofan içerir. Bu da vücutta serotonine dönüşerek ruh halini iyileştirir.



2- KİNOA: Beyaz, kırmızı, siyah renkteki seçenekleriyle kısır, salata, köfte, tahıllı kurabiye ve hafif tatlıların içinde değerlendirilebilir.



3- BİTTER ÇİKOLATA: Endorfin ve serotonin seviyelerini artırarak mutluluk hissi verir. Kalp sağlığını destekler.



4- SOMON BALIĞI: Beyin fonksiyonlarını ve ruh halini iyileştirir. Haftada iki kez ızgara veya fırında pişirilmiş somon balığı tüketilebilir.

5- KABAK ÇEKİRDEĞİ: İçerdiği bu mutluluk öncüsü aminoasit sayesinde serotonin salgılanmasına yardımcı olur.

6- KIRMIZI MEYVELER: Çilek, dut, böğürtlen gibi kırmızı meyveler, yüksek oranda antosiyanid içerir. Bu da depresyonu azaltır.

7- YUMURTA: Yüksek kaliteli protein ve B12 vitamini kaynağıdır. Bu da enerji seviyelerini artırır ve ruh halini iyileştirir.

8- ISPANAK: Demir ve magnezyum içerir, bu da enerji seviyelerini yükseltir. Salatalarda veya yemeklerde tüketilebilir.

9- ZERDEÇAL: Ruh halini artıran ve depresyonla mücadele eden kurkumin içeriyor.



10- YABAN MERSİNİ: Serotonin üretimini destekleyen antosiyaninler içerir. Ara öğünlerde kuruyemişlerle birlikte tüketilebilir.