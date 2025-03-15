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Uzmanı dikkat çekiyor: Aşırı terleme hastalık habercisi olabilir!

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Özkan, tıptaki ismi Hiperhidrozis olan aşırı terleme durumu, normalinden daha fazla ter salgılanması anlamına geldiğini belirtiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Uzmanı dikkat çekiyor: Aşırı terleme hastalık habercisi olabilir!

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Toplumda sık karşılaşılan terleme problemi, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Özkan, tıptaki ismi Hiperhidrozis olan bu durumun, normalinden daha fazla ter salgılanması anlamına geldiğini belirtiyor.

"Bu duruma en sık neden olan hastalıklar veya durumlar; guatr, şeker hastalığı, kan şekeri düzensizliği, menopoz, kalp ve solunum yetmezliği, şişmanlıktır. Genel hiperhidrozisin tedavisi altta yatan hastalığın ya da durumun tedavisi ile gerçekleşir. Tedavide bunun dışında bir yöntem uygun değildir" diyor.

Bölgesel aşırı terlemenin sıklıkla 20 yaş öncesinde ortaya çıktığını belirten Dr. Özkan, şöyle devam ediyor: Aşırı terleme rahatsızlığı olan bireyler sosyalleşmekte, diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurmakta zorlanabilmekte zorlanır. Günümüzde aşırı terlemeyi durduracak operasyonlar yapılır.

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