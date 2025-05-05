Uzmanı depresyon riskini azaltacak 7 besin türünü açıkladı!

Kış aylarında serotonin hormonu azalıyor. Ancak baharın gelmesiyle uygulanacak dengeli bir beslenme modeli ile mutluluk hormonu artırılabiliyor. Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, depresyon riskini azaltacak 7 besin türünü açıklıyor:



Triptofan içeren besinler: Vücutta serotonin üretiminde kullanılan bir amino asittir. Muz, süt ve süt ürünleri, tavuk, hindi, balık, yumurta ve fındıkta bulunur.



Omega- 3 yağ asitleri içeren besinler: Somon, sardalya, ton balığı, ceviz, chia tohumu ve keten tohumu omega-3 açısından zengin besinlerdir.



Magnezyum içeren besinler: Sinir sistemi fonksiyonlarını düzenler ve ruh halini dengeleyebilir. Badem, ıspanak, avokado ve koyu yeşil yapraklı sebzeler magnezyum açısından zengin besinlerdir.



B3 vitamini içeren besinler: Serotonin sentezinde rol oynar. Yer fıstığı, tavuk, somon, ton balığı ve mısır gibi besinler B3 vitamini açısından zengindir.



Folik asit içeren besinler: Vücuttaki serotonin üretimini destekler. Ispanak, kuşkonmaz, brokoli ve nohut folik asit açısından zengindir.



Antioksidan içeren besinler: Vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve genel sağlığı destekler. Çilek, böğürtlen, kırmızı lahana, kırmızı biber, ıspanak ve yeşil çay antioksidan açısından zengin besinlerdir.



Fermente besinler: Bağırsak sağlığını iyileştirerek serotonin üretimini artırabilirler. Örneğin; probiyotik içeren yoğurt, kefir, turşu, kombucha.

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