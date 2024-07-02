Uzmanı cilt dostu besinleri sıraladı

Günümüzde herkes yıllara meydan okuyan güzel ve genç bir cildin hayalini kuruyor. Diyetisyen Salih Gürel, tam da mevsim geçişlerinde cildin nemini kaybettiğini söylüyor. Cilt dostu besinleri sıralıyor:
KIRMIZI BİBER: İçerisindeki C vitamini sayesinde cilde ışıltı verir. Yaşlanmaya savaş açar. Kırışıklıkları azaltır.
HAVUÇ: Kozmetik ürünlerde kullanılan havuç cildi güzelleştirir. Pürüzsüzleştirir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Cilt için kolajen desteği sağlar. Hücreleri yeniler.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyan güzelliğini kırmızı bibere borçlu olduğunu söyledi.