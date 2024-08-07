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Uzmanı böbreklere zarar veren 5 yaz hatasını anlattı

Böbrek taşı, son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Yaz ayları taş oluşumunu artırıyor. Doç. Dr. Hakan Özveri, böbreklere zarar veren 5 yaz hatasını anlatıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Uzmanı böbreklere zarar veren 5 yaz hatasını anlattı

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Böbrek taşı, yaz mevsiminde artıyor. Son yıllarda sağlıksız yaşam alışkanlıkları nedeniyle yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da hızla yaygınlaşıyor. Uroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri, yol açtığı şiddetli sancılarla yaşamı kabusa çeviren böbrek taşının, bazı basit kurallara dikkat edilerek önlenebileceğini belirtiyor. Tedavi edilmeyen böbrek taşının ileride böbrek kaybına bile yol açabildiğini vurgulayan Özveri, böbreklere zarar veren 5 yaz hatasını anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

1- AZ SU TÜKETİMİ
Yazın aşırı sıcaklar ve nem terlemeyi artırdığından vücutta su kaybı da hızlanıyor. Ancak pek çok kişi su yerine şekerli, gazlı içecekleri tüketiyor. Özellikle yaz aylarında mutlaka günde 2.5 litre su içilmesi gerekiyor.

2- AŞIRI TUZ TÜKETİMİ
Ülkemizde ne yazık ki tuz tüketimi, olması gereken seviyenin çok üzerinde. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; günlük tuz tüketimi kesinlikle 5 gramı (1 çay kaşığı) geçmemeli. Çünkü fazla tuz böbrekte de taş oluşumuna neden oluyor.

3- YETERSİZ SEBZE TÜKETİMİ
Yaz aylarında dışarıda geçirilen süre artıyor. Tatil dönemlerinde açık büfelerde sebze yemekleri yerine kızartma ve et ağırlıklı beslenme de böbreklere zarar veriyor. Özellikle işlenmiş gıdalar böbrek taşını tetikliyor.

4- SAĞLIKSIZ DİYET
Aşırı kilolu ya da obezite tanısı konulan kişilerde böbrek taşı riski artıyor. Ancak kilolardan kurtulmak için yapılan ve sürdürülebilirliği olmayan yüksek proteinli şok diyetlerden kaçınmak gerekiyor.

5- HAREKETSİZ YAŞAM
Sağlıklı bir hayat için spor yapmak gerekiyor. Hareketsiz ve temposuz bir yaşam tarzı böbrek taşı oluşumunu da etkiliyor. Vücuttan atılmayan fazla tuz, taş ve kum oluşumuna yol açıyor.

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