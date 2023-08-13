Uzmanı böbrek sağlığı için dikkat edilmesi gereken 5 unsuru açıkladı!

ÇOK SİNSİ İLERLER Nefroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren, böbreklerin hafif ya da orta derecede yetersiz çalışması durumuna değiniyor. Oldukça sinsi ilerleyen bu sağlık sorunu genellikle halsizlikle belirti veriyor. Dr. Mustafa Eren, böbrek sağlığı için dikkat edilmesi gereken 5 ana unsuru sıralıyor...

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı böbreklere sahip olmaktan geçiyor. Vücuttaki gıdaların sindirilmesi sonucunda oluşan bazı zararlı maddelerin idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlayan bu organın doğru çalışması tüm vücudu etkiliyor. Böbrekler ayrıca vücuttaki mineral ve suyun dengesini sağlıyor. Peki böbrek sağlığının korunması için neler yapmak gerekiyor?





TUZDAN UZAK DURUN: Şeker ve tansiyon hastalıkları, böbrek sağlığını tehdit ediyor. Bu durumda böbrekleri sağlıklı tutmanın en iyi yolu; sağlıklı beslenmek veya bu iki hastalıktan biri var ise, tedavisini geciktirmemek

ve bu hastalıkları kontrol altında tutmaktan geçiyor. Bu nedenle unlu mamuller, yağ, şeker, meyve, kuruyemiş gibi kalorisi yüksek gıdaları azaltarak ideal kilonun korunması gerekiyor. Hipertansiyondan korunmak için tuzlu besinlerin azaltılması, peynir, zeytin, ekmek, salça, turşu gibi içinde tuz olan gıda- ların da ölçülü tüketilmesi öneriliyor.

KIRMIZI ETE DİKKAT: Aşırı protein tüketimi, böbrek sağlığına zarar veriyor. Et ve et ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller

ve mantar bolca protein içeren besinler arasında yer alıyor. Normalde alınması gerekenin 2 katı kadar proteinle beslenenlerde geçici böbrek yetmezliğine yol açıyor. Bu nedenle bu gıdaların

tüketiminde, aşırıya kaçılmaması gerekiyor.

AĞRI KESİCİLER MASUM DEĞİL: Böbrek sağlığı için zararlı olan ilaçların başında, ağrı kesiciler geliyor. Parasetamol dışındaki ağrı kesici ilaçlar, genellikle böbrek sağlığını bozuyor. Böbrek yetmezliği olanların çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kontrast madde; ilaçlı tomografi, ilaçlı MR ve anjiyografi işleminde kullanılması zorunlu olan bir maddedir fakat kontrast maddeler böbrek hasarı yapabiliyor veya var olan böbrek yetersizliğinin ağırlaştırıyor.



BİTKİLER FAYDALI ANCAK: Bitkisel ilaçların sık kullanılması, böbrek yetersizliğine yol açıyor. Bitkisel tedavilerde doz ayarının yapılmaması böbreklerin zararlı maddeleri atmakta zorlanmasına yol açıyor.



BOL SU İÇMELİ: Susuzluk, ani böbrek yetersizliğine yol açıyor. İshali ve kusması olanlarda veya Alzheimer ve demans gibi durumlarda su alımı yetersizliği oluşabiliyor. Sağlıklı böbrekler için günde en az 2 litre kadar su içilmesi gerekiyor.