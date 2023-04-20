Uzmanı bilinmesi gerekenleri açıklıyor! Şişkinlik, gaz kabızlık tüm bunlar huzursuz bağırsak sendromu belirtileri arasında

İrritabl bağırsak sendromu (İBS), toplumda huzursuz bağırsak sendromu olarak biliniyor. Bu durum, bağırsak hareketleri ve bağırsak fonksiyonlarını etkileyen kronik gastrointestinal sistem hastalık olarak biliniyor.



Hastalar genellikle ağrı, şişkinlik, gaz, kabızlık veya ishal gibi değişkenlik gösteren gastrointestinal şikayetlerden yakınıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Emre Yıldırım, bu hastalığın daha çok kadınlarda görüldüğüne dikkat çekiyor. Bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.





ÜLKEMİZDE SIK GÖRÜLÜR

İBS, ülkemizde de yüzde 10-15 sıklığında görülüyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bu durumun nedeni kesin olarak bilinmiyor. Ancak artan bağırsak hassasiyeti, bağırsak hareketlerinde değişiklik, mikrobiyata ile bağırsak ve beyin arasındaki iletişim bozulması, enfeksiyonlar, stres, beslenme faktörleri ve hormonal değişiklikler gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülüyor.