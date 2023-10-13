Uzmanı bel sağlığımızı tehdit eden 10 hatalı alışkanlığı açıkladı

Omurlarımız arasında yer alan kıkırdak yapılı disklerimize bağlı oluşan dejenerasyon ve yıpranma bel ağrısı ile tutulmalara yol açabilen bel fıtığına neden olabiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Hamit Aytar, bel sağlığımızı tehdit eden 10 hatalı alışkanlığı anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:

Ülkemizde her 10 kişiden 8'inin hayatında en az bir kez bel ağrısı sorunu yaşanıyor. Omurganın hareketli kısmının en altında kalan, yük binen taşıyıcı kısmı olan bel, konumu itibariyle ağır yük, hatalı hareketler, travmalar ile alışkanlıkların getirdiği birçok olumsuz duruma maruz kalarak yıpranıyor. Sorunlu hale gelebiliyor.





TERLİ HALDE SOKAĞA ÇIKMAK: Mevsim değişiminde serin havalar belde kas ile tendonların soğuması, bunun sonucunda kolaylaşmış tutulmalar ve ağrılar anlamına geliyor. Sonbahar mevsimine göre giyinmeniz, ince giyinip üşümemeye ve kalın giyinip terlemeye fırsat vermemeniz çok önemli.



FAST–FOOD TARZI BESLENMEK: Abur cubur veya fast-food olarak adlandırdığımız bol kalorili ve sağlıksız beslenme alışkanlığı, artan kilo ile özellikle bel bölgesi yağlanmasıyla birlikte bele binen yükü çok artırarak bu bölgedeki kas kalitesini düşürüyor.

AĞIR VE BÜYÜK ÇANTA TAŞIMAK: Ağır ve büyük çantayı, özellikle de tek tarafta vücudumuza asimetrik yük oluşturur şekilde taşıma alışkanlığı da belimizdeki kas kalitemizi düşürüyor.

KORSEYİ BİLİNÇSİZCE KULLANMAK: Belimizi korumak amacıyla korse ve kuşak gibi destekleri sürekli ve fazla kullanmamız kasların zayıflamasına neden olabiliyor.



YUMUŞAK YATAKTA YATMAK: Yumuşak yatakta yatmak kadar, yerde çok sert zeminde yatma alışkanlığı da belimiz için hiç istemediğimiz yıpratıcı faktörlerdendir. Orta sert, ortopedik veya yoğun içerikli visko süngerden yapılmış yataklar en ideal seçimdir.

KLİMAYA DOĞRUDAN MARUZ KALMAK: Ofiste ya da evde doğrudan klimaya maruz kalmak da bel sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle klimaların hava üfleyen kanallarının önünde durmamaya özen gösterin. Ayrıca sıcak ortamdan çok soğuk ortama aniden geçmemeye de dikkat edin.



TEKNOLOJİK CİHAZLARI KULLANIRKEN ÖNE EĞİLMEK: Elimizden neredeyse hiç düşürmediğimiz cep telefonuna veya dizüstü bilgisayar ekranına bağımlı olmak, yani öne eğik pozisyonda telefona veya bilgisayar ekranına bakar halde uzun zaman geçirmek bel sağlığını olumsuz etkiliyor.

SİGARA İÇMEK: Sigara kullanımı bele ait dejenere olmuş yapıların iyileşme sürecine olumsuz etkisiyle bel sağlığını tehdit ediyor. İçiyorsanız hemen bırakın.



ISINMADAN SPOR YAPMAK: İyi ısınmadan, kontrolsüz, ani şekilde başlanan aktivite ve ağır yük altına girilen sporlar bel sorunlarına davetiye de çıkarabiliyor. Ağır ve omurgaya yüklenilen sporlarda iyi ısınmayı, kontrollü hareket etmeyi alışkanlık edinmeye özen gösterin.



MASA BAŞINDA UZUN SAATLER OTURMAK: Özellikle klimalı ortamlarda masa başında oturmak ve omurgamızı hatalı bir şekilde döndürmek bel sorunlarına davetiye çıkarıyor. Uzun saatler çalışmak belimizi hem büküyor hem de kasların yağlanmaya başlamasına yol açıyor.