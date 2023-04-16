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    Uzmanı bahar alerjisine karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı!

    Bahar aylarında alerji ve astım şikayetleri artıyor. Uzmanlar alınması gereken tedbirleri açıklıyor. İşte sizler için derlediğimiz 17 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Bahar demek astım demek

    Nisan ayının bitmesine sayılı günler kala havalar ısınıyor. Ancak bu durum alerjileri de beraberinde getiriyor. Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Uzm. Doç. Dr. Ayşe Şenay Şaşihüseyinoğlu, alerjik hastalıkların gelişmesinde bazı risk faktörlerinin bulunduğunu belirtiyor.

    RİSK ERKEKLERDE DAHA FAZLA
    "Erkek cinsiyette olmak, şişmanlık, genetik yatkınlık en önemli risk faktörleridir. Hava kirliliği, sigara dumanı ve alerjenlere maruz kalınması gibi çevre
    ile alakalı etkenler hastalığın ortaya çıkışını ve ağırlığını etkileyen en önemli faktörlerdir" uyarısında bulunuyor.

    Polen alerjisine karşı alınabilecek tedbirleri sıralıyor: Kişilerin özellikle polenlerin fazla olduğu vakitlerde dışarıda geçirdiği vakti kısaltması gerekir. Dışarıya çıkıldığında polenlerle teması azaltmak için şapka, gözlük gibi aksesuarları kullanılmalıdır.

    Dışarda mümkünse uzun kollu elbiseler giyilmeli ve dışardan gelindiğinde de kıyafetler çıkartılıp duş alınmalı, ağız ve burun temizlenmelidir.

    UÇUĞU İHMAL ETMEYİN
    Ağız ve dudak kenarında görülen uçuk, yetişkinlerde olduğu kadar bebek ve çocuklarda da görülüyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, virüs kaynaklı gelişen uçuğun bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıktığını söylüyor.

    Demir, çinko ve vitamin eksiklikleri nedeniyle zayıflayan bağışıklık sisteminin ağız yaralarının çıkışını kolaylaştırdığının yanı sıra stres ve hormonal değişiklikler de uçuğa yol açabiliyor. Dr. Özyılmaz, "Tedavide ağrı kesici solüsyonlar, ağız içi uygulamaya uygun merhemler uygulanarak, genellikle bir hafta içerisinde iyileşme sağlanmaktadır" diyor.



        BAYRAM TATLINIZ SÜTLÜ OLSUN
        Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala herkes bayram sofralarının hayalini kuruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir ise bayram ziyaretlerinde tüketilen tatlıda porsiyon kontrolüne dikkat çekiyor.

        Tatlı ve hamur işlerinin kan şekerini hızlı yükselten besinler olduğunu söyleyen Soydemir, "Tatlıların mümkün olduğu kadar sütlü olmasını tercih etmelisiniz. Unutmayın ki tatlılar ve hamur işleri kan şekerini hızlı yükseltir. Kan şekeri hızlı yükseldiği için diyabet hastası olmayan kişilerde halsizliğe neden olur" diyor.



        ÇAĞIN VEBASI KISIRLIK
        Çiftlerin bir yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamasına infertilite yani kısırlık deniyor. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada her 6 çiftten birinin kısırlık yaşadığını açıklıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerde kısırlıktan söz etmek mümkün.

        Kadının 35 yaşın üzerinde ise bir yıl beklemeye gerek yok. 6 aydan itibaren tetkik ve tedavilere başlamak gerekir. Kadından kaynaklanan yumurtlama problemleri, tüplerle ilgili ya da rahimle ilgili problemler kısırlık nedeni olabilir. Erkekte de doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan bir takım faktörler, çocuk sahibi olmayı zorlaştırabilir" bilgisini veriyor. Tüp bebek tedavisiyle günümüzde pek çok çiftin çocuk sahibi olduğunu belirtiyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanı bahar alerjisine karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı!
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