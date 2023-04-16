Uzmanı bahar alerjisine karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı!

Nisan ayının bitmesine sayılı günler kala havalar ısınıyor. Ancak bu durum alerjileri de beraberinde getiriyor. Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Uzm. Doç. Dr. Ayşe Şenay Şaşihüseyinoğlu, alerjik hastalıkların gelişmesinde bazı risk faktörlerinin bulunduğunu belirtiyor.
RİSK ERKEKLERDE DAHA FAZLA
"Erkek cinsiyette olmak, şişmanlık, genetik yatkınlık en önemli risk faktörleridir. Hava kirliliği, sigara dumanı ve alerjenlere maruz kalınması gibi çevre
ile alakalı etkenler hastalığın ortaya çıkışını ve ağırlığını etkileyen en önemli faktörlerdir" uyarısında bulunuyor.
Polen alerjisine karşı alınabilecek tedbirleri sıralıyor: Kişilerin özellikle polenlerin fazla olduğu vakitlerde dışarıda geçirdiği vakti kısaltması gerekir. Dışarıya çıkıldığında polenlerle teması azaltmak için şapka, gözlük gibi aksesuarları kullanılmalıdır.
Dışarda mümkünse uzun kollu elbiseler giyilmeli ve dışardan gelindiğinde de kıyafetler çıkartılıp duş alınmalı, ağız ve burun temizlenmelidir.
UÇUĞU İHMAL ETMEYİN
Ağız ve dudak kenarında görülen uçuk, yetişkinlerde olduğu kadar bebek ve çocuklarda da görülüyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, virüs kaynaklı gelişen uçuğun bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıktığını söylüyor.
Demir, çinko ve vitamin eksiklikleri nedeniyle zayıflayan bağışıklık sisteminin ağız yaralarının çıkışını kolaylaştırdığının yanı sıra stres ve hormonal değişiklikler de uçuğa yol açabiliyor. Dr. Özyılmaz, "Tedavide ağrı kesici solüsyonlar, ağız içi uygulamaya uygun merhemler uygulanarak, genellikle bir hafta içerisinde iyileşme sağlanmaktadır" diyor.