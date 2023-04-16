Uzmanı bahar alerjisine karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı!

RİSK ERKEKLERDE DAHA FAZLA

"Erkek cinsiyette olmak, şişmanlık, genetik yatkınlık en önemli risk faktörleridir. Hava kirliliği, sigara dumanı ve alerjenlere maruz kalınması gibi çevre

ile alakalı etkenler hastalığın ortaya çıkışını ve ağırlığını etkileyen en önemli faktörlerdir" uyarısında bulunuyor.

Polen alerjisine karşı alınabilecek tedbirleri sıralıyor: Kişilerin özellikle polenlerin fazla olduğu vakitlerde dışarıda geçirdiği vakti kısaltması gerekir. Dışarıya çıkıldığında polenlerle teması azaltmak için şapka, gözlük gibi aksesuarları kullanılmalıdır.

Dışarda mümkünse uzun kollu elbiseler giyilmeli ve dışardan gelindiğinde de kıyafetler çıkartılıp duş alınmalı, ağız ve burun temizlenmelidir.