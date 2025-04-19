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Uzmanı aort tehlikesine karşı uyardı! Yırtılma tüm vücudu etkiler

Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, aort tehlikesine dikkat çekti: Aort anevrizması (genişlemesi) çapı 5.5 cm’den fazla olursa ameliyat gerekir. Aort kapak açıklığı daraldığında hastanın göğüs ve sırt ağrısı yakınmaları artar. Aort yırtılmalarının en büyük nedeni kontrolsüz tansiyondur.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
Uzmanı aort tehlikesine karşı uyardı! Yırtılma tüm vücudu etkiler

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı rahatsızlıkla birlikte aort yırtılması gündeme geldi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, aort anevrizması (genişlemesi) ve aort diseksiyonuyla (yırtılması) ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı:

KAPAK AÇIKLIĞINA DİKKAT
Aort, kalbimizden çıkan ana damar. "Ana bir su şebekesi" olarak da tanımlanıyor. Kalpten çıktığı zaman beyne, kola, bacağa, böbrek ve bağırsak damarlarına gidiyor. Aort kapak açıklığı normalde 3-4 cm2'dir. Kapak açıklığı 1 cm2'nin altına kadar daraldığında hastanın yakınmaları da belirginleşmektedir. Aort genişlemesi erkeklerde 3 cm olduğu zaman takip edilmeli. 5.5 cm olduğu zaman ameliyat edilmesi lazım. Aort yırtılmasında aort dışarı doğru yırtılmıyor. 3 tabakası var. Tabakalar arasında kan sızması oluyor. Aort kapağından aşağıya doğru boydan boya yırtılma oluyor. Eğer hızlı genişleme varsa o zaman santime bakmıyoruz. Geçmeyen sırt ve göğüs ağrınız varsa, aort kapağınız iki yaprakçık çıktıysa 5.5 cm'i beklememek gerekir. Hemen doktora başvurmak gerekir.

FELÇ ORTAYA ÇIKABİLİR
Aort damarında yırtılma olduğunda damar aniden patlayabilir. Hasta o anda hayatını kaybedebilir. Bu durumda hastalarda ciddi sırt ve göğüs ağrısı şikayetleri oluşabilir. Damarda patlama olmaması durumunda da damarın beslediği organlarda dolaşım bozukluğu yaşanabilir. Beyni besleyen damarlarda yırtık ilerlediyse ve bir tıkanmaya yol açtıysa felç durumu ortaya çıkabilir. Kol damarlarında bir tıkanıklık olabilir. Karın bölgesinde olduysa, karaciğer ve bağırsak gibi iç organların beslenmesi bozulabilir.

AORT YIRTILMASI KALP KRİZİYLE KARIŞTIRILABİLİR
Aort yırtılmalarında ortaya çıkan ağrı, kalp kriziyle karıştırılabilir. Krizde bir göğüs ağrısı olur ama burada genelde kriz ağır değilse hasta biraz istirahate alınınca oksijeni sağlanınca o ağrı geçebilir. Bu aort yırtılması durumunda ne yaparsanız yapın ağrı geçmez. Yırtılmada tansiyon ciddi bir şekilde yüksektir. Beyne giden damarlarda eğer bir dolaşım bozukluğu olduysa kişi tabii şuurunu da kaybeder. Bu yırtılma ise kalbi besleyen koroner dediğimiz damarlar bu aort damarın ilk dalları. Kalbin üzerine doğru seyreder. Bazen yırtılma onların üzerine de ilerleyebilir. O zaman bir kalp krizi tablosu da olaya eklenebilir.

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