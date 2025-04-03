Uzmanı açıklıyor: Yaşlılığınızda elden ayaktan düşmemek için 6 önemli adım!

Kimileri sağlıklı yaşam tarzı benimseyip kişisel ve çevresel olumsuz etkenleri olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Kimileri ise internetten ve sosyal medyadan gördüklerini doktora danışmadan bilinçsizce uygulama yoluna gidebiliyor. İç Hastalıkları, Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, yaşlılıkta genç kalmanın anahtar kelimelerini içeren 6 etkili yöntemi anlatıyor.



Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Harekete geçin: Bilgisayar ve cep telefonunda geçirilen uzun saatler, düzenli egzersiz ya da yürüyüş yapmamak gerek iç organlarımıza gerekse fiziksel yapımıza son derece zarar veriyor. Gün içerisinde her fırsatta hareket etmek, otururken ve yürürken de dik durmaya özen göstermek gerekiyor.



Sigara ve alkolden uzak durun:

Baş edemediğiniz sorunlarınızdan uzaklaşmak ya da kaçmak gibi sağlıksız gerekçelerle sigara, alkol vb. zehirlere tutsak olmayın. Gerek hücrelerinizin ve organlarınızın, gerek bilişsel ve zihinsel sağlığınızın gerekse cildinizin genç kalabilmesi için sigara ve alkolden uzak kalın.



Stresi yönetmeyi öğrenin:

Çevremizde şüphesiz strese yol açan pek çok etken var. Ancak unutmayın ki; stresin azı karar, çoğu zarar! Yapılan araştırmalar, dozunda stresin kişiyi çeşitli tehlikelerden ve risklerden koruduğunu gösterirken, aşırı stresin ise pek çok hastalığa zemin hazırlayabildiğini gösteriyor.



Fast-food beslenmeyi bırakın:

Çağımızın yoğun koşuşturmacasında fastfood türü besinlere yönelim hızla artıyor ancak aşırı yağlı, defalarca aynı yağda kızartılmış, katkı maddeli ve lezzet verici tatlandırıcıların katıldığı hazır besinlerden mutlaka uzak durmak gerekiyor.



Uyku düzeninize dikkat edin:

Yeterli ve kaliteli uyku, sağlık açısından kritik rol oynuyor. Uyku esnasında hücreler yenilenirken, bağışıklık sistemi güçleniyor ve vücut kendini tamir ediyor. Geceleri uykusuz kalmamaya, kaliteli uyku için yatağınızın rahat, odanızın karanlık, serin ve sessiz olmasına özen gösterin.



Güneşin zararlı ışınlarından korunun:

Güneşin zararlı ışınları, cilt kanserine yol açabiliyor. Erken kırışıklıklar, cilt lekeleri ve cilt kuruluğuna neden olarak cildi erken yaşlandırıyor. Özellikle yaz mevsiminde güneşin zararlı ışınlarından çok iyi korunmak gerekiyor.

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