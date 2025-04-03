PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı açıklıyor: Yaşlılığınızda elden ayaktan düşmemek için 6 önemli adım!

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve tıbbi imkanların artmasıyla yaşam süresi uzuyor. Yaşlılığı fiziksel, zihinsel, ruhsal olarak sağlıklı ve dinç geçirmek şüphesiz büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Berrin Karadağ, yaşlanırken genç kalmanın 6 püf noktasını anlatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025
Uzmanı açıklıyor: Yaşlılığınızda elden ayaktan düşmemek için 6 önemli adım!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kimileri sağlıklı yaşam tarzı benimseyip kişisel ve çevresel olumsuz etkenleri olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Kimileri ise internetten ve sosyal medyadan gördüklerini doktora danışmadan bilinçsizce uygulama yoluna gidebiliyor. İç Hastalıkları, Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, yaşlılıkta genç kalmanın anahtar kelimelerini içeren 6 etkili yöntemi anlatıyor.

Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
Harekete geçin: Bilgisayar ve cep telefonunda geçirilen uzun saatler, düzenli egzersiz ya da yürüyüş yapmamak gerek iç organlarımıza gerekse fiziksel yapımıza son derece zarar veriyor. Gün içerisinde her fırsatta hareket etmek, otururken ve yürürken de dik durmaya özen göstermek gerekiyor.

Sigara ve alkolden uzak durun:
Baş edemediğiniz sorunlarınızdan uzaklaşmak ya da kaçmak gibi sağlıksız gerekçelerle sigara, alkol vb. zehirlere tutsak olmayın. Gerek hücrelerinizin ve organlarınızın, gerek bilişsel ve zihinsel sağlığınızın gerekse cildinizin genç kalabilmesi için sigara ve alkolden uzak kalın.

Stresi yönetmeyi öğrenin:
Çevremizde şüphesiz strese yol açan pek çok etken var. Ancak unutmayın ki; stresin azı karar, çoğu zarar! Yapılan araştırmalar, dozunda stresin kişiyi çeşitli tehlikelerden ve risklerden koruduğunu gösterirken, aşırı stresin ise pek çok hastalığa zemin hazırlayabildiğini gösteriyor.

Fast-food beslenmeyi bırakın:
Çağımızın yoğun koşuşturmacasında fastfood türü besinlere yönelim hızla artıyor ancak aşırı yağlı, defalarca aynı yağda kızartılmış, katkı maddeli ve lezzet verici tatlandırıcıların katıldığı hazır besinlerden mutlaka uzak durmak gerekiyor.

Uyku düzeninize dikkat edin:
Yeterli ve kaliteli uyku, sağlık açısından kritik rol oynuyor. Uyku esnasında hücreler yenilenirken, bağışıklık sistemi güçleniyor ve vücut kendini tamir ediyor. Geceleri uykusuz kalmamaya, kaliteli uyku için yatağınızın rahat, odanızın karanlık, serin ve sessiz olmasına özen gösterin.

Güneşin zararlı ışınlarından korunun:
Güneşin zararlı ışınları, cilt kanserine yol açabiliyor. Erken kırışıklıklar, cilt lekeleri ve cilt kuruluğuna neden olarak cildi erken yaşlandırıyor. Özellikle yaz mevsiminde güneşin zararlı ışınlarından çok iyi korunmak gerekiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Reytingler düştü iddialarına RTÜK’ten açıklama: Türkiye CHP lideri Özgür Özel’in çağrısına kulak asmadı! Dev derbiyi ATV’den izledi
Emekliler dikkat! İkramiye farkı bugün hesaplara yatacak: Kim ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi...
Sustalı Ceylan
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?
Trump fitili ateşledi! Dünyaya yüzde 80, 90 vergi savaşı: Türkiye’yi teğet geçti | İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi
ÖZEL | Victor Osimhen’den derbi sonrası zafer sözleri! 2 golden sonra konuştu
CHP lideri Özgür Özel’in derbi için boykot çağrısına taraftardan kırmızı kart! Tribünler doldu taştı stadyumda ATV canlı yayını açıktı
CHP’de turp korkusu! Özgür Çelik’ten Yapay zeka çıkışı
Kılıçdaroğlu ne dedi İmamoğlu ne planlıyor? CHP’den kulisler TAKVİM’e özel açıklamalar: Oy vermeyen delegeler bile Kemal Bey için çalışıyor
CHP’nin boykotuna vatandaş ne diyor?
Cimbom yarı finalde! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
CHP’nin boykot çağrılarına Kabine’den esnafa destek vatandaşa çağrı!
ÖZEL | Günay Güvenç ile Davinson Sanchez arasında tartışma! Derbide sinirler gerildi
CHP’nin boykot çağrısı tutmadı: Vatandaş alışverişe koştu
Suriye’de yeni dönemi onlar inşa edecek! Devrimin önderleri Şara’nın kabinesinde
CHP yandaşı Sözcü Yazarı Saygı Öztürk’ten MASAK oyunu! Ekrem İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı... İşte İmamoğlu hakkındaki suçlamalar
MHP’den CHP’ye üst düzey tepki: Yerli ve milli markaları boykot vatan hainliği ile eş değer | Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?
CHP’nin boykot çağrısına CHP’li vatandaştan tepki: Özgür Özel yanlış yapıyorsun | Esnaf yerden yere vurdu
CHP’li Özgür Özel Fenerbahçe-Galatasaray maçı üzerinden ATV’yi hedef aldı reklam verenleri tehdit etti
Beşiktaş’tan Immobile yerine dev transfer!