Uzmanı açıklıyor! Kiloların yağa dönüşmesini engellemek mümkün mü? Neler yapılmalı?

Hemen herkes tatilde alınan kilolardan yakınıyor. Uz. Dyt. Dilara İsmailoğlu, kiloların yağa dönüşmesini engelleyecek önerilerini sıralıyor: Çavdar ve siyezle form tutun: Tahıl kaynaklı karabuğday, çavdar, siyez, bakliyatlar vücudun protein ihtiyacını karşılar. Kalp ve damar sağlığını korur.



Susuz kalmayın: Kilo kaybına yardımcı olur. Günde 1 adet maden suyu veya mineralli su tüketimi de mineral desteği açısından yardımcı olacaktır. Pul biber ve çörek otulya barışın: Günde 2 fincan yeşil çay tüketilmesi yağ yakımını hızlandırır. Bunun yanında yoğurt veya cacık içerisine pul biber, çörek otu gibi metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Ünlü model Bella Hadid, ara öğünlerinde yoğurt tüketiyor. Formunu koruyor.

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