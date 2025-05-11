Uzmanı açıklıyor! Emzirmek hem bebeğe hem anneye şifa oluyor: Faydaları saymakla bitmiyor

Anne sütü, mucizeler yaratıyor. Öyle ki emzirmek hem bebeğin hem de annenin sağlığını koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, emzirmenin kanserden koruduğunu belirtiyor.



DİYABETİ ÖNLÜYOR

Akgül, emzirme sürecinin kemik erimesi ve jinekolojik kanser tiplerine karşı koruyucu olduğuna, diyabet ve depresyon ihtimalini azalttığına işaret ediyor. "Emzirme döneminde östrojen seviyesinin düşük olmasına ve bu da hormona bağlı kanser türlerinden korunmaya yardımcı olur.



Emzirmek, yumurtalık, rahim ve meme kanserine karşı koruyucudur. Emziren kadınlarda Tip 2 diyabet gelişimi riskinin azaldığını gösteren çalışmalar var. Annede depresyon riskini azaltır" bilgisini veriyor. Emzirmek, kadınların rahim ve meme kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Anne sütü, bebekleri koruyor. Ayrıca annelerin hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

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