Uzmanı açıkladı:2 milyon kadında görülen bu hastalığa dikkat! Çikolata kisti aileden miras olabilir!

Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kadında görülen endometriozis (çikolata kisti), günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Mete Güngör, bilinmesi gereken 6 önemli noktayı anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:



BU SİNYALLERE DİKKAT

Rahmin iç duvarını döşeyen dokunun rahim dışında bulunması olarak tanımlanan endometriozis, bazı hastalarda hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlerken; çoğu hastada ise kronik karın ağrısı başta olmak üzere, özellikle adet döneminde şiddetli ağrı ve aşırı kanamaya, ağrılı ilişkiye neden oluyor.



BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞABİLİYOR

Endometriozis bağırsakları etkilemişse; ağrılı dışkılama, mesaneyi etkilemişse kanlı idrar ve yanma şikayeti görülüyor. Üreme organlarında meydana getirdiği hasarlar ise kısırlığa yol açabiliyor. Hastalar çoğunlukla bu ağrıların yumurta kistinden kaynaklandığını bilmiyor. Farklı branşlarda birçok doktora başvurarak zaman kaybedebiliyor.



Her endometriozis hastalığı kısırlığa yol açmaz. Bazı hastalar kendiliğinden gebe kalabiliyor ama endometriozis odakları özellikle tüplerde, yumurtalıklarda tıkanıklıklar ve yapışıklıklara yol açarak kısırlığa neden olabiliyor. Ayrıca endometriozis odaklarından salgılanan bazı maddeler de yumurta ve spermin döllenmesine veya rahim içerisine yerleşmesine engel olabiliyor.



TEKRARLAMA İHTİMALİ VAR

Hastanın şikayeti yoksa, kist 5 cm'den küçükse ve hasta genç ise kistleri takip edebiliriz. Çünkü hastalık yüzde 10-30 oranında tekrarlayabilir.

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