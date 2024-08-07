Uzmanı açıkladı: Kanser tarama programları sayesinde erken teşhis yapılabilir

Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Karaca, kanser verileriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Karaca, sigara, obezite, alkol ve düzensiz beslenme gibi faktörlerin kanser riskini artırdığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın kanser tarama programları sayesinde erken teşhis yapılabileceğini anlattı. Doç. Dr. Karaca, şu ifadeleri kullandı:



Türkiye'de 581 bin kanser vakası bulunuyor. Her yıl yaklaşık 232 bin hastaya kanser tanı- sı konuluyor. Yaklaşık yılda 125 bin hasta da kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de ve dünyada en sık görü- len kanser ise akciğer. Hastalık, erken teşhis ve tedavi ile yüzde 90 oranında iyileşiyor.

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