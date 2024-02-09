Uzmanı açıkladı: Kamburluk hayat kalitesini düşürüyor!





GEBELERDE AŞIRI ÖNEMLİ

İnfluenza (grip), edenovirüs ve RSV virüsleri, hem çocukları hem de erişkinleri ardı sıra etkiliyor. İki virüsün arka arkaya görülmesi risk gruplarında ağır tabloların oluşmasına yol açıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, özellikle hastalıklara daha yatkın olan gebelere önerilerde bulunuyor: Domuz gribi ve kuş gribi dönemlerinde çok gebe kayıplarımız olmuştu. O nedenle gebelerin aşılanması son derece önemli. Maske, mesafe ve hijyen gibi basit önlemleri göz ardı etmeyin.



GENÇLİĞİN ALTINDA İĞNE VAR

Cildin parlak ve pürüzsüz görünmesi için son dönemde bazı kozmetik uygulamalar öne çıkıyor. Bunlardan biri de altın iğne olarak bilinen radyofrekans yöntemi. Dermatoloji Uzmanı Dr. İbrahim Özcan, tedaviyi şöyle anlatıyor: Cihaz başlığındaki mikro iğneler cilde radyofrekans enerjisi veriyor. Bu yöntem lekeden sivilce izlerine, ton farklılıklarından kırışıklıklara kadar pek çok cilt problemine iyi geliyor...



BAĞIRSAK DOSTU PIRASA

Mucize sebze pırasa şifa saçıyor. Bol miktarda A, C, K vitaminleri ile folat, demir ve magnezyum içeriyor. Uzman Diyetisyen Pınar Demirkaya, pırasanın özellikle bağırsak sağlığı için önemli olduğunu belirtiyor. Şunları bilgileri veriyor: Pırasa lif açısından zengindir. Bağırsak sağlığını iyileştirir çünkü sindirim sistemini düzenler. Kabızlığı önler. Bağırsaklarda yaşayan faydalı bakterilerin gelişimini teşvik eden prebiyotik lifler içerir. Bu bakteriler, sindirim sisteminin sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Büyük ölçüde su içerir. Düzenli bağırsak hareketleri için önemlidir.



PIHTI ATMASINA DİKKAT

Tıbbi olarak trombüs olarak bilinen kan pıhtısı, kanamayı durdurmak için oluşan jel benzeri bir kütle olarak tanımlanıyor. Aşırı kanamayı önlüyor. Ancak bazen anormal şekilde oluşarak sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Arslandağ, özellikle COVID-19 salgını, obezite, sigara gibi faktörlerin pıhtı oluşumuyla ilgili riskleri artırabildiğini söylüyor. Genç ve yaşlı demeden tüm yaş gruplarını tehdit ettiğini belirtiyor. Bu bilgileri veriyor: Pıhtı oluşumu riskini azaltmak için hareketsiz kalmamak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve gerekli durumlarda doktor önerisiyle kan inceltici ilaçlar gibi tedavileri kullanmak önemlidir. Aksi durumlar pıhtıya yol açabilir. Bu da ölümcül sonuçlar doğurabilir.



YABANA ATMAYIN!

Vitamin deposu yaban mersini, kemik yapısının ve gücünün artmasına katkıda bulunur. Güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı olur. Gözleri korur. Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar.



TARÇINLA KALBİNİ KORU

Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Göz sağlığına iyi gelir. Prebiyotik özellikleri ile bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.



ZEYTİN YE UNUTMA

Zeytin, kilo vermeye yardımcı olur. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Alzheimer, iyi huylu ve habis tümör gibi dejeneratif hastalıkların etkisini azaltır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN