Uzmanı açıkladı: Emzirmek kanser riskini azaltıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Turgut Yavuz, emzirmenin meme kanserine karşı koruyucu etkileri hakkında önemli bilgiler paylaşıyor: Emzirme süresinin uzamasıyla birlikte meme kanseri riski azalıyor. Özellikle iki yıl ve daha uzun süre emziren kadınlarda bu risk, belirgin şekilde düşüyor.



Emzirme sırasında salgılanan prolaktin hormonu, östrojen seviyelerini dengeleyerek meme kanseri oluşumunu engeller. Emzirmek, yumurtalık ve rahim kanseri gibi diğer hormonla ilişkili kanser türlerine karşı da koruyor.

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