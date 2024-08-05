Uzmanı açıkladı: Doğal yollarla gebe kalma şansını artıracak 8 yöntem

Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, doğal yollarla gebe kalma şansını artıracak 8 yöntemi sıralıyor.



- YUMURTLAMA ZAMANI: Döngünüz 28 gün sürüyorsa, yumurtlama genellikle bir sonraki adetinizden yaklaşık 14 gün önce gerçekleşir. Vücut sıcaklığı yükselmeden 2-3 gün önce en doğurgan zamanınızdır.



- KONTROL ŞART: Çiftlerin sağlık durumları iyiyse hamilelik olasılığı daha yüksektir.



- KİLONUZU KORUYUN:

Fazla kilolu veya zayıf olmak hamile kalma olasılığını düşürür. Normal BMI'a sahip erkekler daha kaliteli sperm üretir. Vücut Kitle İndeksinizi (BMI) ölçün. 30'dan çok ise hamile kalma şansınız düşer.



- SİGARA İÇMEYİN: Sigara içen kadının infertil olma olasılığı daha yüksektir.



- SAĞLIKLI BESLENİN: Bol miktarda meyve, sebze, protein, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin. B9 vitamini olarak da bilinen folik asit takviyesi almak gerekir.



- EGZERSİZ YAPIN: Düzenli egzersiz vücudunuz ve zihniniz için iyidir. Stres, cinsel dürtünüzü etkiler ve daha az sıklıkta cinsel ilişkiye girmenize neden olur. Stresten kaçınmak hamile kalmanıza yardımcı olabilir.

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