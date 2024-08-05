PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı açıkladı: Doğal yollarla gebe kalma şansını artıracak 8 yöntem

Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, doğal yollarla gebe kalma şansını artıracak 8 yöntemi sıralıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
Uzmanı açıkladı: Doğal yollarla gebe kalma şansını artıracak 8 yöntem

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, doğal yollarla gebe kalma şansını artıracak 8 yöntemi sıralıyor.

- YUMURTLAMA ZAMANI: Döngünüz 28 gün sürüyorsa, yumurtlama genellikle bir sonraki adetinizden yaklaşık 14 gün önce gerçekleşir. Vücut sıcaklığı yükselmeden 2-3 gün önce en doğurgan zamanınızdır.

- KONTROL ŞART: Çiftlerin sağlık durumları iyiyse hamilelik olasılığı daha yüksektir.

- KİLONUZU KORUYUN:
Fazla kilolu veya zayıf olmak hamile kalma olasılığını düşürür. Normal BMI'a sahip erkekler daha kaliteli sperm üretir. Vücut Kitle İndeksinizi (BMI) ölçün. 30'dan çok ise hamile kalma şansınız düşer.

- SİGARA İÇMEYİN: Sigara içen kadının infertil olma olasılığı daha yüksektir.

- SAĞLIKLI BESLENİN: Bol miktarda meyve, sebze, protein, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin. B9 vitamini olarak da bilinen folik asit takviyesi almak gerekir.

- EGZERSİZ YAPIN: Düzenli egzersiz vücudunuz ve zihniniz için iyidir. Stres, cinsel dürtünüzü etkiler ve daha az sıklıkta cinsel ilişkiye girmenize neden olur. Stresten kaçınmak hamile kalmanıza yardımcı olabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray’da savaş zirvesi! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak?
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
Ankara-Şam yakınlaşması sonrası ABD’den kirli hamle! Kılıf İran amaç teröristan: Fırat yakınındaki CENTCOM üslerine yüzlerce PKK’lı sevk edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
ABD yargısından kritik Google kararı: Yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetti
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklama
Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca’yı hedef göstermişti! Manipülasyonu elinde patladı I O görüntüler ortaya çıkınca özür diledi
Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi
Paris’teki LGBT terörüne sert tepki göstermişti! Katolik medyasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Badr Abdulati’den önemli açıklamalar! Türkiye ’soykırım’ davasına müdahil oluyor
Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti
Başkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskova’da mı? Şam Türk askeri çekilsin talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşma
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler
İsrail ordusunun ses kayıtları doğruladı! Katliama yapay zekalı destek: Microsoft, Google, Amazon…
SON DAKİKA