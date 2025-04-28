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Uzmanı açıkladı! Bu belirtilere dikkat: Ölümle sonuçlanabiliyor!

Uzmanlar, ciltteki deri döküntülerinin ilaç alerjisine işaret ettiğini söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025
Uzmanı açıkladı! Bu belirtilere dikkat: Ölümle sonuçlanabiliyor!

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İlaç alerjilerinde ilaç alındıktan sonra dakikalar içinde reaksiyonlar görülebiliyor. Haftalar sonra da ilaca bağlı şikayetler ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Sami Öztürk, Kovid- 19 salgını döneminde reçetesiz ilaç kullanımı ve buna bağlı olarak ilaç alerjisinin arttığına dikkat çekiyor.

ÖLÜME KADAR GİDER
Öztürk, "İlaç alerjisi erkeklere oranla kadınlarda daha yaygın görülüyor. İlaç alındıktan sonra deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı, nefes darlığı, hırıltılı solunum, burun akıntısı, gözlerde kaşınma ve sulanma, karın ağrısı gibi belirtiler ilaç alerjisi işareti olabiliyor. Ölüme kadar giden bir tabloya yol açabilir. Belirti varsa ilaç kullanımı bırakılmalı. Alerji testi uygulanabilir. İlaçların adını bilmek oldukça önemli" diyor.

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