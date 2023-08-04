Uzmanı açıkladı: Anne sütü dahiliğin sırrı! Her derde deva

Anne sütü, mucizeler yaratıyor. Emzirmenin geciktirilmesi ise yeni doğan bebekler arasında ölüm riskini artırıyor. TEMAS Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Kılıç, anne sütüyle beslenen bebeklerin daha az hastalığa yakalandığını ve okul başarılarının da daha yüksek olduğunu söylüyor.





GECE VE GÜNDÜZ FARKLI

Kılıç, "Anne sütü bebeğin ilk aşısı. Gece salınan süt ile gündüz salınan süt farklıdır. Gece sütü büyüme faktörleri içerir. Gündüz salınan süt ise bebeğin daha uyanık ve dinç olmasını sağlar. Sağılmış anne sütü oda ısısında 3 saat kalabilir.

2 YAŞA KADAR DEVAM

Anne sütünün çocuğu kanserden ve obeziteden koruduğunu söyleyen Kılıç, "İlk 6 ay sadece anne sütü daha sonra uygun tamamlayıcı beslenmeye geçerek 2 yaş ve ötesine kadar emzirmenin devam ettirilmesi gerekiyor. Emzirilen bir çocuğun hastaneye yatışı yüzde 72 azalıyor. Çocuğun beyin sağlığını güçlendiriyor. Sadece anne sütü alan çocukların 4-6 puan arasında zekaları yüksek oluyor. Emzirmek anneyi de anemi, yumurtalık ve meme kanserinden koruyor" dedi.

İŞTE EMZİRME TÜYOLARI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu, annelere başarılı emzirme tüyoları veriyor: Doğumdan kısa süre sonra emzirmeye başlayın. Bol su için. "Sütüm gelmiyor" diye emzirmeyi bırakmayın. Bebeğinizi sık aralıklarla ve emmek istedikçe emzirin. Emzirmeden önce mutlaka ellerinizi yıkayın. Meme başında çatlak ve yaraya karşı bu önlemleri alın. Kendi diyetinize çok dikkat edin. Size iyi gelen şeylere odaklanın.