Uzmanı 6 noktada sarı nokta hastalığını açıkladı: Erken tedavi edilmezse körlüğe davetiye çıkarıyor





1- İKİ TİPİ VARDIR: Hastaların yaklaşık yüzde 90'ında kuru tip bulunur. Bu tip daha yavaş gelişir ve görme kaybının oluşması yıllar alabilir. Yaş

tip ise hastaların yüzde 10'unda görülür ancak bu tipte görme kaybı daha ani başlar ve hızlı ilerler.



2- YAŞ ARTTIKÇA RİSK DE ARTIYOR: En önemli risk faktörü ilerleyen yaştır. Aile öyküsü varsa 50 yaşından sonra düzenli göz

kontrolleri yapılmalıdır. Bunlar dışında sigara kullanımı öyküsü, açık renkli göz, hipertansiyon, kalp hastalığı ve UV ışınlarına maruz kalmak da diğer risk faktörlerdir.



3- RUTİN KONTROLLERİ BIRAKMAYIN: Pek çok kişi makula probleminin olduğunu bulanık görme ortaya çıkana kadar fark etmez. Dolayısıyla genellikle başka bir nedenle yapılan göz muayenesinde tesadüfen teşhis edilir.



4- EN YENİ GELİŞMELER: Kuru tip sarı nokta hastalığı için son yıllarda kök hücre tedavileri başarı ile uygulanabilmektedir. Kök hücre tedavisi ile hastalığın ilerlemesi durdurulabilmekte hatta bazı hastalarda görme kazanımları olabilmektedir.



5- BULANIK GÖRMEK: Renkleri soluk görme, yazıları bulanık görme ve düzgün olan çizgileri eğri olarak görme hastalığın başlangıç

şikayetleridir. Ayrıca bakılan cismin ortasında bulanık bir alan veya karanlık leke görme problemleri de yaşanabilir.



6- TAM TEDAVİ MÜMKÜN DEĞİL: Sarı nokta, genel olarak geri dönüşü olmayan bir hastalıktır. Kuru tip sarı nokta hastalığı için henüz etkinliği gösterilmiş bir tedavi yöntemi yoktur ancak çeşitli vitamin, mineral takviyeleri ve lutein gibi bazı antioksidan özelliğe sahip olan ilaçlar kullanılmaktadır.

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