Uzmanlar uyardı: Yaşlılıkta kas kaybı önlenebilir (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)



EGZERSİZ YAPILMALI

Yaşla birlikte kemik erimesinin (osteoporoz) yanı sıra kas kitlesi ve işlev kaybının da (sarkopeni) ortaya çıktığını belirten Karaduman,"Kaslar yalnızca hareket yeteneği sağlayıp kemiklere destek olmuyor, metabolik hastalıklardan da koruyor. Sarkopeniyi yaşlanmanın bir sonucu olarak görmeyin, önlenebilir"bilgisini veriyor. "Fiziksel aktivite, doğru beslenme alışkanlığı ve takviye ürünlerle kas içindeki mitokondriyi artırarak kas dokusunun daha verimli ve güçlü çalışması sağlanabilir. Yaşlandıkça vücudun enerji fabrikası olan mitokondrilerin hem sayısı hem de işlevi azalıyor.Dolayısı ile mitokondri, yaşlanma sürecindeki tüm hastalıklarla direk ilişkilidir ve bu süreçte desteklenmesi şarttır"diyor. Düzgün çalıştığında kasların Tip-2 diyabet, yüksek kolesterol, hipertansiyon ve diğer metabolik hastalıklardan koruduğunu sözlerine ekliyor.

