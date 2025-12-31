Uzman uyardı: Çocuklarda dikkat eksikliği hafife alınmamalı | Dijital ekranlar sınırlandırılmalı

Dikkat eksikliği, dünyada ve ülkemizde çocuklarda yaygın görülen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İmre Gökyar, dikkat eksikliğinin hafife alınmaması gereken bir sorun olduğunu belirtiyor. Gökyar, "Tedavi edilmediğinde çocuğun yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Okul hayatında başarısızlık, performans düşüklüğü, özgüven kaybı, sosyal ilişkilerde zorlanma ve duygusal problemler, dikkat eksikliğinin çocuklarda yol açabileceği başlıca sorunlar arasında yer almaktadır" diyor.

DİJİTAL EKRANLAR SINIRLANMALI

Genetik yatkınlıktan çevresel etkenlere kadar pek çok faktörün neden olduğu dikkat eksikliğinde beslenme alışkanlıklarının da önemli bir rol oynadığını vurgulayan Gökyar, "Çocuklarda hatalı beslenme dikkat eksikliğinin tek başına nedeni olmasa da belirtilerin şiddetlenmesine sebep olabilmektedir. Özellikle şekerli, yüksek şeker ile tuz içeren paketli ve işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi kan şekeri dalgalanmalarına yol açarak çocukların dikkat ve odaklanma becerilerini olumsuz etkileyebilmektedir. Günümüzde, dijital ekranların yoğun kullanımı ve hızlı tüketilen içerikleri, artan stres düzeyi, düzensiz uyku ve çoklu görev beklentisi gibi modern yaşam koşulları çocuklarda dikkat eksikliği belirtilerinin şiddetini artırabilmektedir" diyor. Şunları söylüyor:

PROTEİNDEN ZENGİN BESLENMEK GEREK

Düzenli öğün saatleri, yeterli su tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıkları, dikkat ve odaklanma eksikliği olan çocuklarda tedavi sürecini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Proteinden zengin ve dengeli bir kahvaltı çocuklarda dikkat ile odaklanmayı gün boyu destekliyor.

ZEKA SORUNU DEĞİL

Çocuklarda dikkat eksikliği erken tanı ve doğru destekle büyük ölçüde yönetilebilir. Psikolojik değerlendirme, gerekirse ilaç tedavisi, davranışsal yaklaşımlar, doğru beslenme alışkanlıkları, aile ve okul desteği ile çocukların hem akademik hem de sosyal yaşamlarında belirgin iyileşmeler sağlanabilmektedir. Dikkat eksikliği bir zeka sorunu değildir. Doğru yaklaşımla, çocukların güçlü yönleri ortaya çıkarılabilmekte ve yaşam kalitesi artırılabilmektedir.