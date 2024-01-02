Uzman isim uyardı! Aşırı kafein kısırlığa yol açabilir

Kısırlık riskini artırabilecek veya üreme sağlığını etkileyebilecek bazı gıdalar veya beslenme alışkanlıkları bulunuyor. Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük, bu gıdaları anlatıyor:

- Yüksek şeker ve rafine karbonhidratlar: İnsülin seviyelerini artırır. Hormonal dengesizliklere yol açar. Kısırlık riskini çoğaltır.

- Trans yağlar ve doymuş yağlar: İnflamasyonu artırabilir. Üreme sağlığını olumsuz etkiler. Hormonal dengesizliklere ve ovülasyon problemlerine neden olur.

- Aşırı kafein: Üreme sağlığını olumsuz etkiler. Hamilelik olasılığını azaltır.

- Alkol: Hormonal dengesizliklere neden olur. Spermin kalitesini ve kadınların ovülasyonunu etkiler.



DÜŞÜNDÜRÜCÜ HATALAR

Banyoda yapılan hatalar, cildimize ve saçlarımıza zarar veriyor. Dahası sağlık sorunlarına da yol açıyor. Uzmanlar, kışın banyo yaparken cilde zarar verebilecek hataları sıralıyor: Sık sık banyo yapmak, sıcak su ile yıkanmak, uzun duş almak ve duş jeli kullanmak. Uzmanlar sağlıklı bir cilt için de ipuçları veriyor: Katı sabunu sıvı bir cilt temizleyici ile değiştirin. Ilık su kullanın. Duş süresinin kısa olmasına dikkat edin. Duştan sonra nemlendirici kullanın.