Uzman isim kadınları uyardı: Yüksek topuk kamburlaştırır

Günümüzde yanlış oturma şekli kamburluğa neden oluyor. Çocukluktan itibaren görülen bu durum, yaşın ilerlemesiyle sağlığı tehdit ediyor. Bel ve omurga ağrılarına neden oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sabri Zafer Kaçmaz, kamburlukla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor...

SPORDAN DESTEK ALIN

Kamburluk, özellikle çocuk yaştan itibaren görülüyor. Kambur duran bir çocuk uyarıldığında düzeliyorsa bu sorunun geçici olduğunu gösteriyor. Ancak doğru durmaya çalıştığı halde pozisyonunu koruyamayarak eski haline dönüyorsa bunun mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Kamburluk hafif düzeydeyse duruş düzeltme, bel, karın ve sırt kaslarının güçlendirilmesi, mekik ve şınav hareketlerinin yapılması, pilates, yüzme ile hastalığın ilerlemesi kontrol edilebiliyor. Buna rağmen ilerleme sürüyorsa korse uygulanıyor. Televizyon, oyun konsolu ve monitörün göz hizasında bulunması, omuzlar rahat pozisyonda olması ve ayaklar yere basması öneriliyor. Spor ve aktiviteler çocuğun kaslarını güçlendirerek rahatlatıyor.

AĞRI BELİ VURUR

Kamburluk, çocukluk döneminden itibaren ileri yaşlarda boyun, sırt ve bel ağrılarına yol açabiliyor. Çocuklarda kas gerginliği, bozuk yürüyüş gibi olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra kozmetik görünüm kaybı, sportif aktivitelerde yetersizlik, çabuk yorulma, psikolojik bozukluklar gibi sorunlar görülebiliyor.

AĞIR POŞETE DİKKAT

Yüksek topuklu ayakkabılar kamburluk riskini artırıyor. Bu nedenle kadınların topukluları fazla giymemesi gerekiyor. Ağırlık taşımak kamburluk yapmıyor. Ama sürekli ağır taşımak eklemleri yıpratıyor.

HAREKET EDİN, ESNEYİN!

Omurganın dik durmasını sağlamak için şu egzersizleri deneyin:

Gözler karşıda, baş dik vaziyette omuzlarınızı geriye alın. Karnınızı içeri çekin, biraz bekleyip gevşeyin.

Boynunuzu önce sağa sonra sola yatırın. Ardından da önce sağa, sonra sola çevirin.

Sandalyede otururken iki elinizi önde birleştirin. Önce öne doğru, arkasından da arkaya doğru yaylanın.