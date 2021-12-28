Uzman doktordan vitamin ve mineral uyarısı! Vitamin mineral sağlıklı yaş al

İnsan yaş aldıkça vücut için önemli olan vitamin ve mineralde eksiklikler görülebiliyor. Uz. Dr. Halil Öztürk, gerekli olan vitamin ve minerallerle ilgili bilgi veriyor:

FOLİK ASİTLE YENİLENİN

Folik asit yeni hücrelerin oluşması için önemli. Eksikliğinde; kansızlık, iştah kaybı kaslarda güçsüzlük, unutkanlık gibi belirtiler görülür. D vitamini kalsiyum emilimini artırır. Kemik, kas, sinir ve bağışıklık sistemi için gereklidir. Yaşlandıkça bedenin güneş ışınlarından D vitamini oluşturma yeteneği azalır. Bazı kanser türlerini ve bazı otoimmün hastalıkları önler.

DAMAR SERTLİĞİNE K2 VİTAMİNİ

K vitamini kemiklerin güçlenmesini sağlar. Damarlarda ise kalsiyum artışını engelleyerek damar sertliğini önler. Karaciğer, yumurta, peynir K2 vitamini kaynaklarıdır.

KALSİYUMU İHMAL ETME

Kalsiyum eksikliğinde kemik erimesi riski artar. Kasların çalışmasında düzensizlikler ortaya çıkar. 50 yaş üzerinde günlük 1200 mg kalsiyum alınması gerekir. Et, süt, yumurta vitamin B12 kaynaklarıdır. Ancak çeşitli hastalıklar sebebiyle kullanılan ilaçlar, mide cerrahisi ve gastrit gibi durumlar vitamin B12 emilimini azaltır. Diyabet ve mide sorunları nedeniyle kullanılan bazı ilaçlar da vitamin B12 eksikliğine yol açar. Eksikliğinde; halsizlik, unutkanlık ve kansızlık yaşanır.

ÇİNKO ZİNDE TUTAR

Vücuttaki biyokimyasal reaksiyonların çoğunda çinko görev alır, hücreyi korur. Yorgunluk, enerji düşüklüğü, tat ve koku alma bozukluğu, saç dökülmesi, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, bağışıklık sisteminde zayıflık çinko eksikliği belirtileridir. Eksikliğinde insülin direnci ve diyabete eğilim artar. Selenyum tiroid bezinin iyi çalışması için önemlidir. Hücreleri dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı korur. Selenyum değerlerinin ölçülmesi ve yeterli miktarda alınması gerekir.