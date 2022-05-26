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    Uzman doktor uyardı: Mesanenin altında menopoz saklı

    Kadınların korkulu rüyası mesane sarkması, idrar kaçırmayla belirti veriyor. Doç. Dr. Mesut Polat, menopozun tetiklediğini söylüyor. İdrar torbası, doğum kanalına ve bazen de dışarı doğru fıtıklaşabilmektedir. Mesane sarkması olarak tanımlanan bu durum, öksürme, aksırma veya ağır şeyler taşırken yaşanan karın içi basınç artışında idrar torbasının ele gelmesi ile fark edilebilmektedir.

    Mesanenin altında menopoz saklı

    Sık sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma ve kasık bölgesinde ağrı gibi şikayetlerle kendini gösteren mesane sarkması kadınlar arasında yaygın şekilde görülebiliyor. Doç. Dr. Mesut Polat, mesane sarkması ve tedavi yöntemi hakkında bilgiler veriyor:

    DOĞUM TETİKLEYEBİLİYOR
    İdrar torbası, doğum kanalına ve bazen de dışarı doğru fıtıklaşabilmektedir. Mesane sarkması olarak tanımlanan bu durum, öksürme, aksırma veya ağır şeyler taşırken yaşanan karın içi basınç artışında idrar torbasının ele gelmesi ile fark edilebilmektedir.

    Mesane sarkmasının en önemli sebebi ise normal doğumdur. Çok sayıda ve güç doğumlar mesane sarkması konusunda risk oranını artırmaktadır.

        MENOPOZ SONRASI RİSKLİ!
        Mesane sarkması çoğunlukla menopoz sonrası ortaya çıkmaktadır. Menopoz sonrasında östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak idrar torbasının altındaki desteğin azalması mesane sarkması bakımından riskli bir durum yaratmaktadır. Ailede bağ dokusu hastalıklarının bulunması, ırksal yatkınlık, sigara tüketimi, obezite, geçirilmiş pelvik cerrahi, uzun süreli kabızlık da mesane sarkmasını tetikleyebilmektedir.

        BU BELİRTİLERE DİKKAT
        Sık idrara çıkma
        Cinsel ilişki esnasında idrar kaçırma
        Alt kasık bölgesinde ağrı yaşanabilmektedir.


        Sürekli idrara çıkma isteği
        İdrar yaparken zorlanma
        Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu

            ÇARE AMELİYAT
            Tedavi hastanın yaşına, sarkıklığın evresine, hamilelik istenip istenmesine ve beraberinde idrar kaçırma olup olmadığına göre değişkenlik göstermektedir. Mesane sarkmasında cerrahi tedavi temel yaklaşımdır. Ameliyatlar yaklaşık 25-45 dakika arasında sürmektedir.
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            Haberler Sağlık Uzman doktor uyardı: Mesanenin altında menopoz saklı
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