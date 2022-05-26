Uzman doktor uyardı: Mesanenin altında menopoz saklı

DOĞUM TETİKLEYEBİLİYOR

İdrar torbası, doğum kanalına ve bazen de dışarı doğru fıtıklaşabilmektedir. Mesane sarkması olarak tanımlanan bu durum, öksürme, aksırma veya ağır şeyler taşırken yaşanan karın içi basınç artışında idrar torbasının ele gelmesi ile fark edilebilmektedir.