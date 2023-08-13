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Uzmanlar uyarıyor! Şeker kriz riskini artırıyor...

Diyabet, kalp kırıyor! Kan damarlarını tıkıyor ve kriz riskini artırıyor. Korunmanın yolu paketli gıdalardan uzak durmaktan geçiyor. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ağustos tarihli sağlık haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 07:01
Uzmanlar uyarıyor! Şeker kriz riskini artırıyor...

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, yaşam kalitesini düşürüyor. Böbrek, beyin ve kalp gibi vücudun hayati organlarına zarar veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülay Özkeçeci, her 3 diyabet hastasından 2'sinin kalp hastalıklarından hayatını kaybettiğini söylüyor.



"Diyabet, atar damarlara hasar verir, zamanla damarlarda daralma ve tıkanıklığa sebep olur. Kalbi besleyen koroner damarların tıkanması kalp krizine sebep olur. Beyin damarlarının tıkanması ise felç veya inmeye yol açar" uyarısında bulunuyor. Diyabetlilerin kalp hastalıklarından korunmak için alması gereken tedbirleri sıralıyor: Kan şekerini kontrol altına almak gerekir. Açlık, tokluk ve 3 aylık kan şekeri değerlerinin takip edilerek, doktorlarının önerdiği ilaçlar kullanılmalıdır.

EGZERSİZ YAPILMALI
Tek başına ilaç tedavisi, kan şekeri kontrolünü sağlamaz. Bu sebeple ilaç tedavisinin yanı sıra sağlıklı beslenmek gerekir. Sebze ağırlıklı beslenilmeli, hayvansal yağ, sakatat, paketli ve işlenmiş hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Fiziksel aktivite ihmal edilmemelidir.

GÜÇLÜ BAĞIRSAĞIN ALTIN ANAHTARI
Yanlış beslenme alışkanlıkları, bağırsak sağlığını etkiliyor. Huzursuz Bağırsak Sendromu, yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltıyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bu hastalığa karşı alınması gereken 6 tedbiri sıralıyor:
- Büyük öğünler yerine küçük, sık öğünler yiyin.
- Lifli besinler tüketin. Meyve ve sebze yiyin.
- Gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durun.
- Bağırsaklarınızda gaz şikayetlerini artıran besinleri not edin. Bu besinleri hayatınızdan çıkartın.
- Düzenli yemek alışkanlıkları oluşturun. Yemeklerinizi her gün aynı saatte yiyin.
- Bol su için.

PROSTATIN YAŞI B'ELLİ'
Prostat adıyla bile korkutmaya yetiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu, dünyada 50 yaşın üzerindeki her 3 erkekten birinde prostatın görüldüğünü söylüyor. 45 yaşından itibaren yıllık üroloji muayenelerin aksatılmamasını öneriyor. Prostat hastalığı teşhisinde akıllı biyopsi yöntemine değinen Prof. Dr. Başeskioğlu, "İşlemde öncelikle prostata ait çok kesitli MR görüntüleri incelenir ve şüpheli odaklar işaretlenir. Bu yöntemle belirsiz alanlardan örnekler almak yerine şüphelenilen bölgelere biyopsi yapılır. Erken ve doğru tanı sayesinde hastaya en uygun tedavi süreci planlanıyor. Bu da hastanın tam tedavi olabilmesini sağlıyor, yaşam kalitesini artırıyor" diyor.



GÖZLERE KETEN TOHUMU
Keten tohumu kolesterolü dengeler. Kemik sağlığını korur. Tok tutar. Göz sağlığını destekler. Saçları ve tırnakları tedavi eder. Egzama şikayetlerini azaltır. Unutkanlığı önler.

REFLÜYÜ BİTİREN REÇETE
Sağlıklı hayatın yolu, doğru besinlerin doğru miktarda tüketilmesinden geçiyor. Diyetisyen Dilek Sivri, magnezyumun reflüden kabızlığa kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini açıklıyor. Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, marul, pırasa), yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, kaju vb.), kuru baklagiller (soya fasulyesi, bezelye, nohut, fasulye vb.) muz, avokado, gibi meyveler, tam tahıllar (buğday, yulaf, çavdar), bitter çikolata ve uskumrunun magnezyum kaynağı olduğunu belirtiyor.

AKLIN YOLU YABAN MERSİNİ
Antioksidan deposu yaban mersini, metabolizmayı hızlandırır. Kataraktı engeller. Kan şekerini dengeler. Kemik sağlığını korur. Alzheimer'a karşı korur.

AĞRIYA ISIRGAN
Bağırsak florasını destekleyen ısırgan otu, böbreklerde taş oluşumunu önler. Kalp hastalıklarına karşı korur. Kemikleri güçlendirir. Kas ağrılarını dindirir.

ÇÜRÜĞE HAŞHAŞ
Vücuttaki enfeksiyonları bitiren haşhaş, mesane iltihabıyla mücadele eder. Beyin sağlığını korur. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü düşürür. Dişlerin çürümesini önler.

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