PROSTATIN YAŞI B'ELLİ'
Prostat adıyla bile korkutmaya yetiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu, dünyada 50 yaşın üzerindeki her 3 erkekten birinde prostatın görüldüğünü söylüyor. 45 yaşından itibaren yıllık üroloji muayenelerin aksatılmamasını öneriyor. Prostat hastalığı teşhisinde akıllı biyopsi yöntemine değinen Prof. Dr. Başeskioğlu, "İşlemde öncelikle prostata ait çok kesitli MR görüntüleri incelenir ve şüpheli odaklar işaretlenir. Bu yöntemle belirsiz alanlardan örnekler almak yerine şüphelenilen bölgelere biyopsi yapılır. Erken ve doğru tanı sayesinde hastaya en uygun tedavi süreci planlanıyor. Bu da hastanın tam tedavi olabilmesini sağlıyor, yaşam kalitesini artırıyor" diyor.
GÖZLERE KETEN TOHUMU
Keten tohumu kolesterolü dengeler. Kemik sağlığını korur. Tok tutar. Göz sağlığını destekler. Saçları ve tırnakları tedavi eder. Egzama şikayetlerini azaltır. Unutkanlığı önler.
REFLÜYÜ BİTİREN REÇETE
Sağlıklı hayatın yolu, doğru besinlerin doğru miktarda tüketilmesinden geçiyor. Diyetisyen Dilek Sivri, magnezyumun reflüden kabızlığa kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini açıklıyor. Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, marul, pırasa), yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, kaju vb.), kuru baklagiller (soya fasulyesi, bezelye, nohut, fasulye vb.) muz, avokado, gibi meyveler, tam tahıllar (buğday, yulaf, çavdar), bitter çikolata ve uskumrunun magnezyum kaynağı olduğunu belirtiyor.
AKLIN YOLU YABAN MERSİNİ
Antioksidan deposu yaban mersini, metabolizmayı hızlandırır. Kataraktı engeller. Kan şekerini dengeler. Kemik sağlığını korur. Alzheimer'a karşı korur.
AĞRIYA ISIRGAN
Bağırsak florasını destekleyen ısırgan otu, böbreklerde taş oluşumunu önler. Kalp hastalıklarına karşı korur. Kemikleri güçlendirir. Kas ağrılarını dindirir.
ÇÜRÜĞE HAŞHAŞ
Vücuttaki enfeksiyonları bitiren haşhaş, mesane iltihabıyla mücadele eder. Beyin sağlığını korur. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü düşürür. Dişlerin çürümesini önler.