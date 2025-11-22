Uyuz 15 dakikalık temasla bulaşabiliyor

Kaşındırıcı, bulaşıcı, döküntülü bir deri hastalığı olan uyuz, daha çok kapalı ve havasız ortamlarda yaşanıyor. Yaşam kalitesini azaltıyor. Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Uyuz, 15 dakikalık temasta bulaşabiliyor. Tedavi edilmezse kendi başına iyileşmeyen bir hastalık. Hastalığın tedavisi için 2 çeşit ilaç kullanılıyor. Giysilerin en az 60 derecede yıkanması ve kızgın ütüyle ütülenmesi, tedavinin ayrılmaz parçalarından bir tanesi" diyor.