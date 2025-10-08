Uykusuzluğun çözümü için işte o üç meyve...

Birçok insan uyku sorunlarıyla yaşıyor. Bu sorunlar hem sağlıklarını hem üretkenliklerini hem de genel ruh hallerini etkiliyor. Daha önce yapılan birçok çalışma, uykusuzluk ve uyku bozukluklarının tedavisinde beslenmenin rolünü ortaya koyuyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Kendall Mackintosh, uykusuzluğa iyi gelen 3 meyveyi sıralıyor:



VİŞNE: Ekşi tadı ile bilinir. Melatonin seviyelerini artırarak uykuyu tetiklemeye yardımcı olabilir. Melatonin, beyindeki epifiz bezi tarafından üretilen ve uykuuyanıklık döngüsünü kısmen kontrol eden doğal bir hormondur.



KİVİ: Melatonin ve serotonin içerdiği için uykuya da faydalıdır. 2024'teki bir araştırma, kivi yemenin uyku kalitesini, süresini önemli ölçüde iyileştirdiğini ve gündüz aktivitesini artırdığını ortaya koymuştur.



ÜZÜM: Uykuyu düzenlemeye faydalıdır. Melatonin içerir, bu yüzden akşam atıştırmalığı olarak mükemmeldir. Kalorileri düşüktür ve uykuya yardımcı olabilirler.