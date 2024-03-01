Uygunsuz noktalarda ben aldırma işlemleri tehlikeye davetiye çıkarıyor!

Benler, cildimizde görülen küçük boyutta kahverengi lekelenmeler olarak tanımlanıyor. Güneşe fazla maruziyet ve genetik nedenler tehlikeyi artırıyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu, uygunsuz noktalarda ben aldırma işlemleri ve neden olabileceği durumlara yönelik uyarıyor:





Son dönemlerde artan bir sıklıkta ben yok etme ya da hekim olmayan kişilerin benleri silmesiyle karşılaşıyoruz. Melanom dediğimiz kötü huylu bir kansere sildirme işlemi yaptırırsak eğer yayılabilir, hekime göstermeniz lazım. Melanom son dönemde en sık görülen kanserler arasında yer alıyor, erken yakalamak önemli.