Uygunsuz noktalarda ben aldırma işlemleri tehlikeye davetiye çıkarıyor!

Benler, cildimizde görülen küçük boyutta kahverengi lekelenmeler olarak tanımlanıyor. Güneşe fazla maruziyet ve genetik nedenler tehlikeyi artırıyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu, uygunsuz noktalarda ben aldırma işlemleri ve neden olabileceği durumlara yönelik uyarıyor:
Son dönemlerde artan bir sıklıkta ben yok etme ya da hekim olmayan kişilerin benleri silmesiyle karşılaşıyoruz. Melanom dediğimiz kötü huylu bir kansere sildirme işlemi yaptırırsak eğer yayılabilir, hekime göstermeniz lazım. Melanom son dönemde en sık görülen kanserler arasında yer alıyor, erken yakalamak önemli.
KIRIŞIKLIK YAPIYOR
Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nden Lara L. Devgan, uzun süreli pipet kullanımının dudak çevresinde kırışıklığa neden olabileceğini söyledi. İnsan derisini bir kağıda benzeten cerrah, "Bunu sürekli aynı şekilde tekrar tekrar katlarsanız oturmuş çizgiler oluşur, bunların kaybolması giderek zorlaşır" dedi. Devgan, dudak etrafı kırışıklığında genetik faktörlerin de rol oynadığını belirtti. Uzman, buna ek olarak sigara içmenin, uzun süre Güneş ışığına maruz kalmanın ve doğru cilt bakımı uygulamamanın kırışıklığı artırabileceğini dile getirdi.
BÖRÜLCE CİLDİ GENÇLEŞTİRİR
Börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler.
ŞEKERE ÇARE SARIMSAK
Sarımsak, enfeksiyonları önler. Kanserle savaşır. Alzheimer'a iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kolesterolü dengeler. Kalp hastalıklarına karşı korur.
GÖZLERE ROKA
Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu kontrol altına alır. Göz sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcı olur. Kan basıncını kontrol eder.