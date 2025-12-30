PODCAST CANLI YAYIN

Üşüttüm deyip geçmeyin! Grip ile soğuk algınlığı arasındaki farkı uzman açıkladı

KIŞ soğuklarının etkisini gösterdiği bu günlerde, “üşüttüm” ve “grip oldum” şikayetiyle hastanelere yapılan başvurular belirgin şekilde artıyor.

Kış soğuklarının etkisini gösterdiği bu günlerde, "üşüttüm" ve "grip oldum" şikayetiyle hastanelere yapılan başvurular belirgin şekilde artıyor. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Altıparmak, grip ve soğuk algınlığının sıkça karıştırıldığını ifade ediyor. Soğuk algınlığının genellikle hafif seyirli olduğunu belirten Altıparmak, burun akıntısı, hapşırık, boğazda yanma ve hafif halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterdiğini, ateşin ise çoğu zaman görülmediğini ya da düşük seyrettiğini söylüyor.

Şikâyetlerin genellikle 3-5 gün içinde kendiliğinden geçtiğini kaydediyor. Gribin ise ani başlayan ve daha ağır seyreden bir hastalık olduğunu dile getiren Altıparmak, yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, kuru öksürük ve titremenin en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını belirtiyor. Özellikle 65 yaş üzerindeki bireylerde, kronik hastalığı olanlarda, hamilelerde ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde gribin zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ifade ediyor.

