Unutkanlığa karşı mutfakta çözüm var

Günlük hayatta yaşanan küçük unutkanlıklar, can sıkıyor. Diyetisyen Sıla Bilgili Tokgöz, güçlü hafıza için sağlıklı beslenmenin şart dikkat çekiyor.

NAR: Annals of Neurology Dergisi'nde yayımlanan makaleye göre haftada iki kez nar yemek, hafıza kaybını 2.5 yıl geriletir.

CEVİZ: İçerdiği E vitamini sayesinde hafızayı destekler. Beyni güçlendirir.

ISPANAK: K vitamininden zengin ıspanak, zihinsel gerilemeyi yüzde 40 oranında azaltır.

YUMURTA: Sarısındaki kolin, epilepsi nöbetlerini önler. Hafızayı güçlendirir.

ZEYTİNYAĞI: Alzheimer riskini azaltır. Günde ortalama 5 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmek yeterlidir.

ZERDEÇAL: ABD'deki araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi kurkumin, Alzheimer'ı önler.

BİTTER ÇİKOLATA: Öğrenme fonksiyonlarını iyileştirir.

MERCİMEK: Nohut, kuru fasulye ve mercimek gibi kuru baklagiller, hafızayı korur.