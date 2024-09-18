Ülsere karnabahar | Şişkinliğe kırmızı erik | Öksürüğe safran

Karnabahar, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Kabızlığa iyi gelir.
ŞİŞKİNLİĞE KIRMIZI ERİK
Kırmızı erik, bağ dokularını yeniler. Yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Kan- sızlık problemine iyi gelir. Demir emilimini kolaylaştırır. Şişkinliği azaltır. Ödem attırır.
ÖKSÜRÜĞE SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir. Karaciğeri güçlendirir.