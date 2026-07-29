Hava yolu seyahatleri, kulak basıncı şikayetlerini artırıyor. Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Evren Ay Koç, "Kulak ve burun arasındaki basınç dengesini sağlayan östaki tüpünün sağlıklı çalışmaması özellikle uçağın kalkış ve inişi sırasında yaşanan ani basınç değişimlerinin daha yoğun hissedilmesine neden oluyor" diyor. Şu uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Uçakta kulağınız tıkanıyorsa bu yöntemleri mutlaka deneyin. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

SAKIZ ÇİĞNEMEK YARDIMCI OLUR

Anatomik olarak kulak ve burun arasındaki basınç dengesini östaki tüpü sağlar. Ancak bazı bireylerde tüp, tam fonksiyonunu yerine getiremez ve buna bağlı basınç oluşur. Yine üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit ve alerjik rinit gibi bazı hastalıklar da şiddetli basınca neden olabilir. Kalkış ve inişlerde uygulanabilecek basit yöntemler kulaktaki basıncı azaltabilir. Yutkunmak, sakız çiğnemek ve şeker emmek gibi çene hareketleri östaki tüpünün açılmasına yardımcı olur.