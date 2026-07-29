Tatil yolculuğu kabusa dönüşmesin! Uçak yolculuğunda kulak basıncı ve ağrısına dikkat: Uzman Dr. Evren Ay Koç uyarıyor
Yazın artan uçak yolculukları, kulaklarda basınç, tıkanıklık ve ağrı şikayetlerini de beraberinde getiriyor. Op. Dr. Evren Ay Koç, uyarılarda bulunuyor.
Hava yolu seyahatleri, kulak basıncı şikayetlerini artırıyor. Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Evren Ay Koç, "Kulak ve burun arasındaki basınç dengesini sağlayan östaki tüpünün sağlıklı çalışmaması özellikle uçağın kalkış ve inişi sırasında yaşanan ani basınç değişimlerinin daha yoğun hissedilmesine neden oluyor" diyor. Şu uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
SAKIZ ÇİĞNEMEK YARDIMCI OLUR
Anatomik olarak kulak ve burun arasındaki basınç dengesini östaki tüpü sağlar. Ancak bazı bireylerde tüp, tam fonksiyonunu yerine getiremez ve buna bağlı basınç oluşur. Yine üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit ve alerjik rinit gibi bazı hastalıklar da şiddetli basınca neden olabilir. Kalkış ve inişlerde uygulanabilecek basit yöntemler kulaktaki basıncı azaltabilir. Yutkunmak, sakız çiğnemek ve şeker emmek gibi çene hareketleri östaki tüpünün açılmasına yardımcı olur.
ERTELEMEK GEREKEBİLİR
Üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit ve alerjik rinit şikayeti olan bireyler uçağa binmeden önce kulak burun boğaz doktoruna muayene olmaları gerekir. Şikayetleri doğrultusunda uçak yolculuğu öncesi ve sonrası kullanması gereken ilaçların alınması ve mümkünse şikayeti olan bireylerin hastalığı geçene kadar uçak yolculuğu yapmamaları tavsiye edilir.
ÇOCUKLARA DİKKAT
Bebek ve çocuklarda östaki tüpünün daha yatay bir konumda bulunması uçuş sırasındaki basınç hissini artırıyor. Kalkış ve iniş sırasında bebeklerin emzirilmesi, biberonla beslenmesi, erişkinlerde ise sakız çiğneme ve basınç dengeleyici kulak tıkaçların kullanılması basıncı azaltır.