Türkiye’de her 2 kişiden 1’i karaciğer yağlanması yaşıyor!

Gastroentoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Kabaçam, karaciğeri tehdit eden en önemli hastalık gruplarının hepatitler ve karaciğer yağlanması olduğunu belirtiyor. Kabaçam, "Türkiye'de yağlı karaciğer olma oranı yüzde 45'tir. 2 kişiden 1'i karaciğer yağlanması yaşamaktadır. Bunun bir ilacı yok. Bu yaşam tarzı değişikliğiyle tedavi edilebilir. Sebze meyve ağırlıklı beslenmemiz, beyaz eti daha çok tercih etmemiz gerekiyor. Günde iki bardak kahve içmenin çok ciddi faydaları olduğunu biliyoruz" diyor.

Vücutta yağ yakımını hızlandıran kahve, karaciğer yağlanmasını önlemeye de yardımcı olur.