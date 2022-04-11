Tüm kadınları tehdit eden meme kanserini 8 adımda yenin

Çağın salgını kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin kadın meme kanseri olduğunu öğreniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, erken tanının tedavide başarı şansını yükselttiğini söylüyor. 40 yaşından sonra yılda bir kez muayene ve radyolojik tetkikler yapılması gerektiğini belirtiyor. Kanser riskini azaltmak için 8 öneride bulanıyor:
1) DÜZENLİ KONTROL: Yaş, meme kanserinde önemli bir risk unsurunu oluşturuyor. Özel bir risk faktörü yoksa 40 yaşından itibaren her yıl meme
muayenesi ve tetkikleri ihmal edilmemesi gerekiyor.
2) MUAYENE ÖNEMLİ: Vücuttaki bir değişikliği erken fark etmek, erken tanı ve tedavi başarısı açısından önem taşıyor. Bunun için kadınların ayda bir, adetinizin bitiminden 3 ila 5 gün sonra muayene etmesi gerekiyor. Yine kendi kendine muayenede de bazı kitleler gözden kaçabiliyor. Bunun için düzenli taramaların yapılması önem taşıyor.