Tüm kadınları tehdit eden meme kanserini 8 adımda yenin

Çağın salgını kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin kadın meme kanseri olduğunu öğreniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, erken tanının tedavide başarı şansını yükselttiğini söylüyor. 40 yaşından sonra yılda bir kez muayene ve radyolojik tetkikler yapılması gerektiğini belirtiyor. Kanser riskini azaltmak için 8 öneride bulanıyor: