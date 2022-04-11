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    Tüm kadınları tehdit eden meme kanserini 8 adımda yenin

    Meme kanseri, her 8 kadından birini tehdit ediyor. Risk, 40 yaşından sonra artıyor. Uzmanlar, erken teşhisin önemine değiniyor. “Kontrolü aksatmayın” diyor.

    Meme kanserini 8 adımda yenin

    Çağın salgını kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin kadın meme kanseri olduğunu öğreniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, erken tanının tedavide başarı şansını yükselttiğini söylüyor. 40 yaşından sonra yılda bir kez muayene ve radyolojik tetkikler yapılması gerektiğini belirtiyor. Kanser riskini azaltmak için 8 öneride bulanıyor:



    1) DÜZENLİ KONTROL: Yaş, meme kanserinde önemli bir risk unsurunu oluşturuyor. Özel bir risk faktörü yoksa 40 yaşından itibaren her yıl meme
    muayenesi     ve tetkikleri ihmal edilmemesi gerekiyor.


    2) MUAYENE ÖNEMLİ: Vücuttaki bir değişikliği erken fark etmek, erken tanı ve tedavi başarısı açısından önem taşıyor. Bunun için kadınların ayda bir, adetinizin bitiminden 3 ila 5 gün sonra muayene etmesi gerekiyor. Yine kendi kendine muayenede de bazı kitleler gözden kaçabiliyor. Bunun için düzenli taramaların yapılması önem taşıyor.



        3) AİLEDE KANSER ÖYKÜSÜ: Aile öyküsü ve genetik yapı meme kanserinde risk faktörünü oluşturuyor. Anne ya da baba tarafında meme kanseri ya da bazen yumurtalık kanseri hastalarının olması meme kanserine yakalanma riskini yükseltiyor. Risk grubunda olanların 40 yaşından önce düzenli kontrollerine başlaması gerekiyor.



        4) SAĞLIKLI BESLENİN: Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanserin önlenebileceğini gösteriyor. Özellikle düşük yağlı ve sebze, meyve, tahıl ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmesi, işlenmiş gıdalardan ve fazla şeker tüketmemek gerekiyor.



        5)RİSK KİLOYLA ARTAR: Obezite, kanser riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle herkesin fazla kilolardan kurtulması sağlıklı kiloda kalması gerekiyor.



            6) SİGARADAN UZAK DURUN: Sigara, meme kanseri riskini artırıyor. Meme kanserinden korunmak için tütün ürünlerinden ve sigara içilen ortamlardan uzak durulması gerekiyor.



            7) EGZERSİZ YAPIN: Araştırmalar, düzenli egzersizin meme kanseri riskini anlamlı oranda azalttığını gösteriyor. Hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesi, mümkünse haftada 5-6 saat egzersiz yapılması gerekiyor.



            8) STRESİ AZALTIN: Yaşam şekli çalışma koşulları ve yüksek stres meme kanserini tetikliyor. Stres düzeyini azaltmak, kanser riskini de azaltıyor.



                KIZARIKLIK, ŞİŞLİK, KİTLE...
                Meme derisinde kızarıklık, şişme, meme başından gelen kanlı akıntı gibi belirtiler de görülebiliyor. Esas olarak kitleye bakılması gerekiyor. Meme kanseri, lenf yolları ile öncelikle koltuk altındaki lenf bezlerine gidiyor. Koltuk altındaki şişlikler de kanseri belirtisi olabiliyor.

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