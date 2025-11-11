Tüberküloz vakalarında 29 yılın rekoru: 8,2 milyon kişi hastalandı

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre geçen yıl dünya genelinde 8.2 milyon kişiye halk arasında verem hastalığı olarak da bilinen tüberküloz teşhisi konuldu. Bu rakamın 1995'ten bu yana kaydedilen "en yüksek" sayı olduğu açıklandı. Tüberküloz mikrobu, hasta kişilerin solunum yolundan nefes verme, öksürme ya da hapşırma yoluyla ortama yayılıyor. 15 günden uzun süren öksürük şikayeti, yüksek ateş, gece terlemesi, şiddetli göğüs ağrısı, iştahsızlık, hızlı kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, ilerleyen dönemlerde kanlı balgam görülmesi tüberküloza işaret ediyor.

Tedavi edilmezse öldürücü olabiliyor.