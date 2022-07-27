Tiroidle işimiz yaş

TİROİD bezi salgıladığı hormonlar sayesinde vücudun birçok fonksiyonunu düzenliyor.

Ancak bu hormonların eksik ya da fazla salgılanması, vücutta farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kadınlarda tiroid hastalıkları ortaya çıkma oranı erkeklere nazaran 4 kat daha fazla görülüyor.

Prof. Dr.

Erhan Ayşan, tiroidin günümüzde gençlere kadar indiğini söylüyor.

Hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:



2 KATINA ÇIKIYOR

Yetişkin bir insanda tespit edilen nodüllerin yaklaşık yüzde 5'i kanserken genç yaş grubunda bu oran iki katına çıkıyor. Üstelik yaş küçüldükçe kanser riski de artıyor. Örneğin 20 yaşında bir insanda aynı özelliklere sahip bir nodülün kanserleşme riski, 30 yaşındaki bir insandan daha yüksek.



RADYASYON OLUMSUZ ETKİLER

Ultrasonografinin yaygın olarak kullanımı erken teşhislerin sayısını arttırabiliyor.

Bununla birlikte daha da önemli ve korkutucu olan radyasyon, beslenme, stres gibi çevresel faktörlerin tiroid bezi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler.

Bu etkenlerin tiroid nodülü ve kanseri sıklığındaki artış üzerinde önemli etkileri olduğu düşünülüyor.



ÇEVRENİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK

Genç grupta nodül gelişmesinde baş ve boyun bölgesine radyasyon alınması ile ailede tiroid kanseri varlığının en önemli risk faktörüdür.

Bunun yanında sigara, kanserojen gıdalar ve stresin de önemli faktörlerdir. Ailede nodül olması, nodül olmasa bile herhangi bir tiroid hastalığı örneğin Haşimoto bulunması bile gençlerde tiroid nodülü ve kanseri için risk oluşturuyor.



ÖNCE KANSER DIŞLANMALI

Genç bir hastada nodül gördüğümüzde bunun kanser olup olmadığını ayırt etmemiz gerekir. Bu ayrımı bazen ultrasonla yapabiliyoruz, bazen de iğne biyopsisi gerekebiliyor. Eğer biyopsi ile kesin kanser tanısı konulmuşsa ameliyat gerekir.



KEMİKLERE İNCİR

YAZIN yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.



GÖZLERE TERE

LEZZETİYLE ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. İçerdiği A vitaminiyle gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür.