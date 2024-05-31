Tehlikeyi erkenden ’gör’ün

Körlük, doğuştan olabileceği gibi çeşitli nedenlerden dolayı sonradan da gelişebiliyor. Katarakt, genetik, hamilelikte annenin geçirdiği hastalıklar, erken doğum, akraba evlilikleri ve benzeri nedenler sonucu göz dokularının tam gelişmemesi, görme siniri ve retinanın gelişim bozuklukları ve hastalıkları, doğuştan körlük nedenini oluşturuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ercan Sağlam, göz hastalıkları ve korunma yollarıyla ilgili bilinmesi gereken bilgileri anlatıyor:



Maküla dejenerasyonu (Sarı nokta): 70-75 yaş üstü grupta her 3 kişiden birinde görülmektedir. Yaş ve kuru tip olarak gördüğümüz bu hastalıkta, son 20 yıl içinde gelişen tedavi yöntemleri sayesinde günümüzde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

Glokom (Göz tansiyonu): Genelde başlangıç dönemlerinde belirti vermeyip ancak düzenli göz muayenelerinde tespit edilebilir. Bu nedenle, ailesinde glokom hastalığı olanlar bu konuda daha dikkatli olmalı ve düzenli olarak göz muayenesi olmalılardır.

Katarakt: Zaten tedavisi olan bir durumdur ve günümüzde uygulanan modern ameliyat yöntemleri ile hastalar başarıyla tedavi edilmektedir. Hatta ameliyat öncesi gözlük kullanan hastalar, katarakt ameliyatı sonucu gözlüklerinden tamamen kurtulabilirler.



NELER YAPMALI?

- Doğumdan sonra 6 ile 12 ay arasında ilk göz muayenesi şarttır. Daha sonra belirli aralıklarla yaşam boyu muayene olunmalı.

- Havuz, hamam ve sauna gibi çok kişi tarafından ortaklaşa kullanılan alanlarda bulaşıcı göz enfeksiyon hastalıkları riski çok yüksektir. Dikkat edilmeli.

- Güneşin zararlı ışınlarından gözü özellikle retinayı korumak ve kataraktın gelişimini engellemek için kesinlikle güneş gözlüksüz dolaşılmamalı.

- Sigara ve benzeri tütün kullanma alışkanlıklarından vazgeçilmeli.

- Kapalı ofis ortamlarında çalışan kişilerde zaman içinde gözlerde kuruluk, yanma, batma ve kızarıklıklar gelişir. 30 dakikada bir gözleri dinlendirin.

- Ailesinde ciddi göz hastalığı olanlar daha dikkatli olmalı, gerekirse daha sık göz muayenesi olmalı.

- Kalp, tansiyon ve diyabet gibi ciddi sistemik hastalığı olanlar göz muayenelerini kesinlikle ihmal etmemeli.

- Beslenmeye dikkat edilmeli, çokça sıvı alınmalı, bol bol antioksidandan zengin sebze ve meyve tüketilmeli.