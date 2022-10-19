Tedavisinde ilaç kadar dengeli beslenme de önemli! İşte kolesterole karşı hayat kurtaran öneriler...

Kolesterol, ülkemizde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücudun tüm işlevini yerine getirebilmesi için kanda belirli miktarda olması gereken kolesterolün yüksekliği kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizlik, kötü kolesterol adı verilen LDL'yi yükseltirken; sağlıklı bir yaşam tarzı bu değeri düşürüyor ve iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL'yi istenilen seviyeye çıkartıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Betül Erer, kolesterol hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor: